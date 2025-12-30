شهرستان چهارباغ به عنوان یکی از مراکز مهم تولید گل‌های زینتی، به‌ویژه گل پامچال ، نقش قابل توجهی در تأمین بازار گل کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری گلخانه‌های فعال در شهرستان چهارباغ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی مناسب و تلاش تولیدکنندگان بومی، سالانه انواع گل‌های زینتی را تولید و به بازارهای داخلی عرضه می‌کنند.

تولید گل‌های زینتی در این شهرستان، علاوه بر افزایش تولیدات بخش کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جمعی از ساکنان منطقه را فراهم کرده و سهم مؤثری در رونق اقتصاد محلی دارد.

با نزدیک شدن به فصل بهار، فعالیت گلخانه‌های چهارباغ افزایش یافته و تولیدکنندگان در تلاش هستند تا نیاز بازار را در زمان مناسب تأمین کنند.

شهرستان چهارباغ با برخورداری از زیرساخت‌های گلخانه‌ای، به عنوان مهد تولید گل پامچال ، از ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی برخوردار است

