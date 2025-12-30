فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از برگشت ۲ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده از حساب یک شهروند در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر گفت:در پی تشکیل پرونده قضائی با موضوع برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان در شهرستان قائمشهر موضوع در دستور کار کارشناس پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی ۲ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده مسدود و به حساب شاکی بازگردانده شد.

سرهنگ نبوی در پایان از شهروندان خواست تا از کلیک کردن برروی لینک‌های ناشناس و همچنین دانلود برنامه‌ها ناشناس و نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه از منابع غیر مجاز خودداری کنند و به سرشماره‌هایی که از طریق آنها پیامک دریافت می‌کنند توجه کرده و در صورت مواجهه با این موارد رابا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.

