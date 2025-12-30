مجموعه‌ برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت روز پدر با عنوان «همیشه امیر» اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ویژه‌برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سالروز میلاد حضرت امیرالمومنین علی (ع)، گرامی‌داشت مقام پدر، روز مرد و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با عنوان «همیشه امیر» اعلام شد.

این برنامه‌ها با محوریت «روایت مردان تکیه‌گاه در محله، خانواده و شهر» و با هدف بازتعریف و نهادینه‌سازی الگوی «مردانگی مسئولانه و پدرانگی اجتماعی» مبتنی بر سیره حضرت امیرالمومنین علی (ع) و با محوریت الگوی مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی از ۱۱ تا ۱۴ دی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران میزبان شهروندان است.

«ایستگاه پدرانه» عنوان اردوی مسابقه محور پدر و فرزندی است در آن پدر و فرزند به عنوان یک تیم مشترک در مجموعه‌ای از بازی‌ها و چالش‌های متنوع فکری، مهارتی و حرکتی شرکت می‌کنند.

همچنین نشست‌های دورهمی نوجوانان فرهنگسرا‌ها به صورت مناسبتی برگزار می‌شود و نشست بچه‌های رستا با موضوع «پدر، جان خانواده»، نشست بچه‌های ایران آینده با موضوع «اگر پدر یک شی بود، به چه تشبیه می‌کردی؟!» و نشست بچه‌کتابخون‌ها با عنوان «داستان‌هایی از پدران ایرانی» میزبان نوجوانان خواهد بود.

جشن بزرگ میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز مرد به عنوان رویداد محوری این مناسبت در فرهنگسرا‌ها برگزار می‌شود. در این جشن برنامه‌های متنوعی مانند مسابقه، مولودی‌خوانی، اجرای موسیقی آیینی، سخنرانی با عنوان «مردانگی در نگاه علوی» و تکریم پدران فعال فرهنگی و پدران الگوی منطقه اجرا خواهد شد. در این جشن نوجوانان حلقه‌های هویتی و کانون‌های فرهنگی هنری فرهنگسرا‌ها نقش محوری در اجرا، روایت و تولید محتوا خواهند داشت.

برنامه «کتاب بابا۲» با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، باغ کتاب، موسسه رسانه‌ای شیرازه، برنامه‌های کاربردی فراکتاب و کتابراه و جمعی از ناشران و توزیع‌کنندگان کتاب برگزار می‌شود و در آن علاوه بر امکان عضویت رایگان آقایان در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری، شهروندان می‌توانند به عنوان هدیه روز پدر، با تخفیف ویژه، کتاب تهیه کنند. خرید کتاب به صورت حضوری از فروشگاه باغ کتاب امکان‌پذیر است.

اجرای نمایش شهری در نقاط پرتردد در مناطق ۲، ۳ و ۱۱ شهر تهران، یکی دیگر از برنامه‌های «همیشه امیر» است. این نمایش‌ها با هدف بازنمایی مفاهیم مردانگی، پدرانگی و تکیه گاه بودن با الهام از سیره علوی و در قالب هنری طراحی و اجرا می‌شود.

دیوارنگاری «یک جمله برای بابا» یک اقدام فرهنگی هنری مشارکت‌محور است که با محوریت نوجوانان و با هدف ایجاد بستر بیان احساس قدردانی و ارتباط عاطفی فرزندان با پدرانشان در فضای محله‌ها اجرا می‌شود. در این برنامه نوجوانان یک جمله یا یادداشت کوتاه یا طرح ساده خطاب به پدر خود بر روی دیوار تعیین شده می‌نویسند.

نشان «بابای محله» یک اقدام فرهنگی اجتماعی فراگیر است که با هدف شناسایی و تکریم پدران و مردان فعال محله برگزار می‌شود. پدرانی که علاوه بر ایفای نقش تربیتی در خانواده، در محله و اجتماع نیز به عنوان تکیه‌گاهی اخلاقی و اجتماعی عمل می‌کنند. انصاف، مسئولیت‌پذیری، حلم و صبر، دستگیری، امید داشتن و هم دردی با دیگران، ۶ شاخصه اصلی برای اهدای نشان «بابای محله» است.

دو پویش مجازی نیز به این مناسبت برگزار می‌شود که به سه نفر از برگزیدگان هر پویش جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد. در پویش «#بابای_من» پیام صوتی تشکر از پدر توسط کودکان و نوجوانان تهیه و ارسال می‌شود. این پیام‌ها می‌تواند شامل خاطره‌ای کوتاه، تجربه‌های آموزنده یا جملات تشکرآمیز باشد و فرزندان در قالب استوری یا پست اینستاگرامی با هشتگ #بابای_من این پیام‌ها را منتشر می‌کنند.

همچنین در پویش «#من_و_بابای_دوست_داشتنی»، فرزندان و پدران، اثر انگشت خود را در کنار هم ثبت می‌کنند و آن را به شکل یک قلب دونفره یا گل با چند اثر انگشت طراحی می‌کنند. عکس‌های تهیه‌شده از این آثار در فضای مجازی با هشتگ اختصاصی پویش منتشر خواهد شد.

آیین متمرکز تکریم پدران شهدای سرافراز شهر تهران دیگر برنامه‌ای است که پنجشنبه ۱۱ دی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور هزار نفر از پدران و فرزندان شهدا در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مجموعه‌برنامه‌های «همیشه امیر» می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسرا به محل سکونت خود مراجعه کنند یا با سامانه تلفنی ۱۸۳۷ تماس بگیرند.

برچسب ها: روز پدر ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
جمع‌آوری خودروهای اسقاطی از معابر منطقه یک با مطالبه شهروندان
با هدف تامین پایدار انرژی؛
استان تهران چهارشنبه تعطیل شد
عضو شورای شهر:
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی