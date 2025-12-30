باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در حاشیه برنامه اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» اظهار کرد: مراحل انتصاب معاون هنری را طی کرده‌ایم و تلاش‌مان حتما بر این است که قبل از جشنواره‌ها مدیر منتخب معرفی انجام شود.

موسیقی به یک هنر اشرافی تبدیل نشود

وی درباره قیمت بلیت کنسرت گفت: در برنامه‌ هفتم از مداخله در فضای قیمت‌گذاری منع شده‌ایم، مگر جایی که بخواهد از مقررات ویژه استفاده کنند و موضوع به ستاد تنظیم بازار بیاید ولی توصیه ای که همیشه با عزیزانمان در اجراهای موسیقی داشتیم این بوده و هست که موسیقی به هر مقدار در فضای عمومی ظهور و بروز بیشتری داشته باشد، به ماندگاری موسیقی کمک می کند.

صالحی ادامه داد: موسیقی، هنر اشراف نیست و اگر به مرور زمان فقط طبقه محدودی، موسیقی گوش کنند، در اقتصاد موسیقی هم تاثیر منفی می‌گذارد. باید تلاش کنیم که موسیقی را جمع بیشتری بشنوند و ذائقه آن ها با موسیقی آشنا شود. لذا در عین این که ما شرایط و مشکلات و هزینه‌های موسیقی را درک می‌کنیم اما این نگاه نیز مهم است که مخاطب عموم را از دست ندهیم. لذا هنرمندان به ویژه کسانی که برنامه های هنرمندان را تنظیم می کنند، این است که به حوزه قیمت توجه کنند که عملا موسیقی به یک هنر اشرافی تبدیل نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری برخی از اختیارات این وزارتخانه در سیاست‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: هنوز این دستورالعمل ابلاغ نشده ولی نکاتی که وجود دارد به توافقنامه وزارت فرهنگ و صدا و سیما در دولت سیزدهم برمی‌گردد و مسیر آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی طی شد. بخشی از این مصوبه نیازمند دستورالعملی است که ادامه آن مصوبه است. البته بارها در دولت دوازدهم و این دولت گفته ام که برداشت من این است که این توافقنامه، درست نبوده است. چون حوزه صوت و تصویر حوزه ای نیست که بتوان کیک آن را برش زد. چون علاوه بر مشکلات دیگر، این مجموعه یک مجموعه یکپارچه است.

آخرین تغییر در جشنواره موسیقی فجر

صالحی درباره برگزاری جشنواره موسیقی فجر گفت: نکات مختلفی در این زمینه موردنظر است ولی یکی از نکات مهم جشنواره موسیقی فجر امسال این است که زمان آن طولانی باشد به گونه ای که جشنواره موسیقی فجر از ابتدا تا انتهای بهمن امتداد داشته باشد که این، فرصتی را برای عرضه و دیده شدن بهتر موسیقی می سازد.

آماده شنیدن نظرات استاد شهرام ناظری هستیم

وزیر فرهنگ درباره گلایه‌های استاد شهرام ناظری گفت: استاد شهرام ناظری یکی از عزیزان موثر در هنر موسیقی ایران بوده و هست. اگر نکته‌ای داشته باشند ما در خدمت ایشان هستیم و حتما برای اجراهای ایشان مشکلی وجود ندارد. ممکن است ایشان درباره برخی از حمایت‌ها نظراتی داشته باشند که ما نیز آماده شنیدن نظرات ایشان هستیم تا در حد مقدورات‌مان تلاش کنیم که اتفاق های خوب برای موسیقی ایران و از جمله اجراهای ایشان پدید بیاید.

وی افزود: این که همه جهان از جمله ترکیه برای مولانا تلاش کنند، باعث افتخار است. مولانا شاعر انسان و جهان است که البته از ایران بزرگ برخاست. لذا تمام تلاش هایی که همه جهانیان برای مولانا می‌کنند، به نوعی قدرشناسی برای شاعرِ انسان است. تلاش‌هایی که ترکیه یا هر کشور دیگر برای مولانا انجام می‌دهد، مایه ستایش است و آن را ارج می‌نهیم و البته خود ما نیز بیشتر از همه باید به این امر توجه کنیم. به نظر می‌آید اقای شهرام ناظری با این نگاه صحبت کردند.

منیع: ایرنا