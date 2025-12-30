اداره زنان و خانواده شهرداری منطقه ۸ با اجرای برنامه‌های آموزشی، اشتغال‌محور و حمایتی، از ۴۰۹ بانوی سرپرست خانوار و ۳۷۲ فرزند آنان پشتیبانی می‌کند و با ارائه مشاوره، کارگاه‌های مهارتی و اردو‌های تفریحی، شرایط بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی این خانواده‌ها را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸؛ فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر گفت: اداره زنان و خانواده این منطقه با شناسایی ۴۰۹ بانوی سرپرست خانوار شامل ۲۹۷ بانوی سرپرست و ۱۱۲ بانوی شهروند، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی و آموزشی را برای این قشر و ۳۷۲ فرزند آنان اجرا کرده است.

وی افزود: اجرای طرح خانواده‌یار با ارائه مشاوره‌های فردی، خانوادگی و گروهی به‌صورت رایگان از خردادماه در مجموعه فرهنگی‌ورزشی شهربانو و سرای محله دردشت آغاز شده و به‌طور متوسط ۱۲ نفر در هفته از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. همچنین کارگاه‌های مهارتی ویژه فرزندان ۹ تا ۱۸ سال به‌صورت فصلی برگزار می‌شود.

شهردار منطقه ۸ در حوزه اشتغال نیز گفت: برگزاری دوره‌های مهارتی ویژه بانوان سرپرست خانوار تا ۴۰ سال، معرفی ۸ بانوی دارای رأی باز به مراکز مهارت‌آموزی کوثر، برگزاری اردو‌های آموزشی و تفریحی و جمع‌آوری و توزیع کمک‌های خیرین شامل بسته‌های ارزاق، پوشاک، لوازم خانگی، جهیزیه و سیسمونی از مهم‌ترین اقدامات این اداره است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بانوان شهروند و دختران افزود: برگزاری اردو‌های تفریحی، برنامه‌های ملی و مذهبی در مراکز شهربانو و اجرای جلسات ریحان‌شهر، تسنیم و مسجد‌محوری با مشارکت فعالان محلی انجام شده است؛ از ۱۳ طرح ریحان‌شهر، تنها یک طرح رد و ۱۲ طرح در حال بازنگری و اصلاح هستند.

شهردار منطقه ۸ در پایان گفت: دو مجموعه فرهنگی‌ورزشی شهربانو فعال در منطقه، با ارائه خدمات ورزشی، آموزشی و هنری، ماهانه حدود ۱۴ هزار مراجعه‌کننده دارند و مراکز مهارت‌آموزی کوثر منطقه با اشتغال ۷۷ بانوی شاغل نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بانوان ایفا می‌کنند.

برچسب ها: شهرداری ، بانوان سرپرست خانوار
