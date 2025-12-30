۴ ورزشکار مازندرانی به اردوی تیم ملی اسکی صحرانوردی آقایان و بانوان دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - ابوالفضل خطیبی، مهدی تیر و محمد هادی تیر در بخش آقایان و ساحل تیر در بخش بانوان، ۴ ورزشکار مازندرانی هستند که در اردوی تیم ملی اسکی صحرانوردی شرکت می‌کنند.

اردوی یک هفته‌ای تیم ملی اسکی صحرانوردی کشور به میزبانی هیات اسکی استان لرستان در پیست تمندر الیگوردز در حال پیگیری است.

هدایت تیم ملی اسکی صحرایی مردان کشورمان با محمدتقی شمشکی است و همچنین مربیگری تیم ملی بانوان را آزاده کیاشمشکی بر عهده دارد.

در پایان این مرحله از اردوها، اولین مرحله لیگ اسکی صحرانوردی و انتخابی المپیک در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دی ماه در پیست تمندر الیگودرز برگزار خواهد شد.

