وزارت امور خارجه در مورد اقدام متقابل در قبال تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در برچسب‌زنی به بخشی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه در مورد اقدام متقابل در قبال تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در برچسب‌زنی به بخشی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ اعلام می‌دارد:

از آنجا که دولت کانادا بر خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیرو‌های مسلح رسمی کشور شناخته می‌شود یک نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند «کلیه کشور‌هایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند، مشمول عمل متقابل می‌شوند»، نیروی دریایی کانادا (Royal Canadian Navy) را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و از این رو، در چارچوب اقدام متقابل، آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند.»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، کانادا
خبرهای مرتبط
واکنش ایران به ادعای بی‌اساس کانادا
بقائی: برنامه موشکی برای دفاع از کیان ایران است نه مذاکره
ایران: پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی کانادا کاملاً سیاسی و مخرب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
کانادا نخست وزیرش هم تروریست است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آفرین احترام ،درمقابل حق ما احترام ودشمنی جواب قاطع
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تصمیم شما هم چقدر توی دنیا مهم. خخخخ
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اتفاقا همیشه باید جواب دندان شکن به هر گنده گویی و
چرند و یاوه گویی داده بشه تا کسی جرات نکند
دهن گشاد باز کند و راجع به بهترین سربازان وطن
چرند نشخوار کند ..غلط کرده کانادا
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
احسنت باید با آنها مثل داعش برخورد کرد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
داعش خیلی کثیف هست و امیدوارم حتی دشمنمون هم مثل داعش نباشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
یعنی از این به بعد هر کدام هزار میلیارد دلار دزدیدید دیگه به کانادا فرار نمیکنید!!!!!!!!
مستقیم واشنگتن!!!!!
واقعا ونکوور با کسری بودجه مواجه می شود!!!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خخخخخخ
۱۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۴:۵۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ایوالله .
کشورهای دنیا باید بدانند که در اصول سیاسی و روابط بین المللی اگر یگان ها ونیروی های مسلح یک کشور را تروریست خطاب کنند کشور مقابل هم بر اساس عمل متقابل همان های را می تواند تروریست و دشمن خود تلقی کرده و در مواقع مناسب موضع مناسب را اتخاذ کند تا حساب دست کشورهای دیگر نیز بیاید.
احسنت به این تصمیم به موقع و مناسب.
۴
۲۰
پاسخ دادن
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
عراقچی: ایران برای توافق بر پایه احترام و منفعت متقابل آماده است
دیدار سرکنسول ایران در نجف با عراقچی؛ تاکید بر ارتقای خدمات کنسولی به زائران
تغییرات لایحه بودجه؛ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
گزارش کمالوندی از صنعت هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس
تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و روسیه
اجتماع بزرگ یوم الله ۹ دی در تهران برگزار شد
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
پزشکیان: پاسخ ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود
ایران، نیروی دریایی کانادا را سازمان تروریستی اعلام کرد
موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی
۵ سوال ملی نمایندگان مجلس از سه عضو کابینه اعلام وصول شد
علامه مصباح نقش مهمی برای نظریه‌پردازی مردم از روی بصیرت قائل بود
سخنگوی دولت استعفای سنایی را تایید کرد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا
عارف: برای استفاده از فناوری‌های نوین به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیازمندیم
دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد/ طرح ۲۰ بندی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور
باید ایده علوم انسانی اسلامی را به ایده جهانی تبدیل کرد