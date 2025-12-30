رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، نهم دی را بخشی مهم از تاریخ انقلاب اسلامی و نماد بصیرت و میثاق با ولایت خواند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در تجمع «حماسه ۹ دی» شیراز، این روز را بخشی مهم از تاریخ انقلاب اسلامی و نماد بصیرت و میثاق با ولایت خواند.

او بر لزوم انتقال تجربه‌ها و درس‌های انقلاب به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: ۹ دی هر سال یادآور فرازی از تاریخ انقلاب است و باید به تاریخ توجه ویژه داشت، چرا که تاریخ گنجینه‌ای از عبرت‌ها و تجربه‌هاست.

تقوی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام که فرمودند: هر کس تاریخ را به مؤمن بیاموزد، گویی او را زنده کرده است، اظهار کرد: در تاریخ ماده حیات نهفته است و ما با پاسداشت آن، می‌کوشیم تجربه‌های انقلاب را به آیندگان منتقل کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، ۹ دی را قطعه‌ای از تاریخ انقلاب خواند و به فتنه ۸۸ و اهمیت بصیرت در وفاداری به ولایت اشاره کرد.

او افزود: این تجمع‌ها نشانه حضور ملت در همه صحنه‌ها و اعلام پشتیبانی از رهبری است، حتی پس از گذشت سال‌ها، برای انتقال محتوای انقلاب به نسل نو.

او انقلاب اسلامی را «زلزله‌ای در جهان» توصیف کرد که دشمنان را به وحشت انداخت و گفت: آنان از ابتدا تلاش کردند این حرکت را خاموش کنند، اما موفق نشدند. با وجود تحمیل جنگ هشت ساله و محاصره ایران، ملت با بصیرت و با فداکاری از نظام و کشورش دفاع کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، ملت ایران را ملتی بینا و هوشیار توصیف کرد و گفت: همه قدرت‌های استعماری هشت سال پشت سر صدام ایستادند تا انقلاب را سرکوب کنند، اما ایستادگی و فداکاری شهیدان و مجاهدان ما مانع آن ها شد.

او افزود: شعار "هیهات منا الذله" را از فرهنگ عاشورا الهام گرفتیم. این ملت با تکیه بر این فرهنگ پرشور، مقاومت کرد و متجاوزان و مستکبران را به خاک نشاند.

تقوی گفت: مردم غزه، حزب‌الله لبنان و یمن سرافراز، درس مقاومت را از ملت ایران آموخته‌اند.

گسترش موج انقلاب در جهان

وی افزود: امروز موجی که انقلاب ایران ایجاد کرده، حتی در نزدیکی کاخ سفید و دانشگاه‌های غرب نیز تأثیر گذاشته است؛ مردمی که همان شعارهای آزادی‌خواهانه ملت ایران را فریاد می‌زنند و نفرت خود را از سرکوبگرانشان نشان می‌دهند.

تقوی این تأثیرگذاری را دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی خواند و گفت: آینده دنیا در حال دگرگونی است و نقش ملت شریف ایران در این تحول تاریخی، به رهبری امام خمینی و مقام معظم رهبری، همیشه ثبت خواهد ماند.

فتنه ۸۸؛ هدف قرار دادن رأی مردم و نظام

او در بخش دیگری از سخنانش به وقایع سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: فتنه‌گران با بهانه قرار دادن انتخابات، هشت ماه کشور را به آشوب کشاندند، اموال مردم را تخریب کردند و با هدایت بیگانگان، اصل نظام و رأی مردم را نشانه رفتند، اما حضور حماسی مردم در ۹ دی پایان این فتنه بود.

تقوی افزود: در آن حوادث، تعدادی کشته شدند و اموال عمومی تخریب شد.امیدواریم روزی اسناد و جزئیات پشت پرده این فتنه برای مردم افشا شود تا دست‌های پلیدی که قصد براندازی انقلاب را داشتند، آشکار شوند.

حضور مردم در ۹ دی، پاسخی قاطع به فتنه‌گران

او با اشاره به حضور گسترده مردم در نهم دی ماه، گفت: مردم ایران با درک نیت پلید فتنه‌گران و مشاهده اهداف تاریک آنان، به صحنه آمدند. فتنه‌گران ابتدا شعار انتخابات دادند، اما خیلی زود هدف واقعی خود را آشکار کردند: انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: حتی به خیمه‌های عزاداری حسینی نیز رحم نکردند و آن ها را به آتش کشیدند، اما اهل هیئت و عاشقان امام حسین(ع) در مقابل ایستادند و بساط فتنه‌گران را درهم پیچیدند.

او افزود: هدف آنان حذف شعارهای اصیل انقلاب و قطع حمایت از فلسطین و لبنان و برقراری پیوند با رژیم صهیونیستی بود. حتی در ماه مبارک رمضان، با آشکارا نوشیدن آب در ملأ عام، به ارزش‌های اسلامی توهین کردند و برای ایجاد اخلال در نماز جمعه نیز تلاش کردند.

حماسه ۹ دی؛ تجلی وفاداری به رهبری

تقوی، حماسه ۹ دی را نمایشی سراسری از حمایت ملت از رهبری و تبعیت از رهنمودهای ایشان خواند و گفت: این حرکت مردمی، اگرچه در برخی استان‌ها مانند فارس زودتر آغاز شد، اما در نهم دی به اوج خود رسید.

او، شیراز را شهری با پیشینه غنی علمی، ادبی و فرهنگی توصیف کرد و حضور پرشور مردم این استان در تجمع امسال را نمادی از حضور یکپارچه ملت ایران در صحنه برای اعلام وفاداری به رهبری دانست.

نقش بصیرت در خنثی‌سازی فتنه‌ها

او با بیان اینکه امروز چه عاملی می‌تواند در برابر تبلیغات شیطانی مؤثر باشد، گفت: این بصیرت است که کارساز می‌شود. ما چشمی برای دیدن ظواهر داریم و "چشم دل" یا بصیرتی برای درک حقایق. ملت ایران با همین بصیرت، فتنه را شناخت و خنثی کرد.

حضور تعیین‌کننده مردم در لحظات سرنوشت‌ساز

تقوی با اشاره به حضور همیشگی مردم در بزنگاه‌های تاریخی گفت: هرگاه دشمنان خواسته‌اند به نظام ضربه بزنند، از ابتدای انقلاب تا فتنه ۸۸، این مردم بودند که با حضور آگاهانه خود، نقشه‌های آنان را باطل کردند.

مردم؛ والاترین سرمایه نظام

او مردم را بزرگ‌ترین سرمایه نظام دانست و گفت: وفاداری، وحدت و بصیرت مردم، کلید شکست تمام توطئه‌ها بوده است. مسئولان نیز باید با احساس مسئولیت سنگین در برابر این ملت فداکار، به ویژه در حل مشکلات معیشتی، تمام تلاش خود را به کار گیرند، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر این امر تأکید دارند.

ضرورت توجه به معیشت مردم و توطئه‌های دشمن

او با تأکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی مردم هشدار داد: «دشمن از همین نقطه ضعف وارد می‌شود. اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر نه تنها نتوانست تفرقه ایجاد کند، که وحدت ملی را استوارتر کرد.

تقوی با اشاره به تاکتیک معمول دشمنان برای حمله به کشورها گفت: قانون حمله آنان، هدف قرار دادن زنجیره فرماندهی نظامی برای ایجاد ناامیدی و همراه کردن مردم است. رژیم صهیونیستی نیز همین کار را کرد و جمعی از فرماندهان نظامی ما را به شهادت رساند.

او افزود: اما علیرغم شهادت بیش از یک هزار نفر که شصت درصد آنان مردم عادی بودند، این ملت ایستادگی کرد. رهبری فرماندهی را به عهده گرفت، وضعیت را سامان داد و ضربه‌ای کمرشکن به دشمن وارد کرد که هنوز نتوانسته است از آن بهبود یابد.

ظرفیت بازدارندگی و ضربه‌پذیری دشمن

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: ما حتی از تمام ظرفیت نظامی خود استفاده نکردیم. این قدرت منطقه‌ای و جهانی چنان ضربه نهایی را وارد خواهد کرد که دشمن هرگز توان برخاستن نخواهد داشت.

او نقش کلیدی مردم را برجسته دانست و گفت: مؤثرترین پدافند در جنگ ۱۲ روزه، پدافند غیرعامل و بصیرت مردمی بود که از موشک‌های پرتاب شده به سوی تل‌آویو و حیفا کارگرتر افتاد. این آگاهی عمومی بود که وحدت را تقویت کرد و در تمام عرصه‌ها به کمک آمد.

تقوی به اثر این بصیرت حتی بر ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود: حتی برخی ایرانیان مقیم خارج، از روی تعصب و عشق به میهن، بازگشتند؛ این همان قدرت بصیرت است.

روز بصیرت و میثاق با ولایت

او گفت: در روز بصیرت و تجدید میثاق با ولایت، باید به این حقیقت توجه کامل داشته باشیم که دشمن در برابر اراده واحد این ملت ناتوان است.