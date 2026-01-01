دبیرانجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: برای تنظیم بازار برنج نیاز است که تا شب عید حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور گفت: اول شهریورماه دولت ملزم کرد که برنج های وارداتی تحویل بازرگانی دولتی داده شود و این روند تا اول آذر ادامه داشت که طی این مدت ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتن برنج تحویل داده شد.

به گفته وی، از ابتدای آذرماه با حذف ارز ترجیحی ۱۰۰ هزارتن کالا در بندر ماند که با ارز تالار دوم برای ورود به کشور تعیین تکلیف شود که در شرایط کنونی یکی از محدودیت های ما این است که ارز مکفی در تالار دوم فروخته نمی شود و بدلیل عدم امکان تامین ارز، امکان ورود به بازار وجود ندارد، هرچند ممکن است از سوی وزارت جهاد ترخیص تایید شده باشد.

کشاورز ادامه داد: اگر بخواهیم نیاز حداقل ۵۰۰ هزارتنی شب عید وارد شود، بدهی مطالبات خارجی داده شود چراکه دولت از بهمن ماه سال گذشته تا ابتدای آذرماه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بدهکار است که در صورت عدم پرداخت، امکان واردات بدلیل عدم تسویه بدهی تجار خارجی به صفر می رسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه برنج خارجی چندانی در سطح عرضه وجود ندارد، افزود: در حال حاضر مقادیر ناچیزی برنج خارجی با قیمت های بسیار بالا عرضه می شود که با استمرار این روند قیمت برنج ایرانی افزایش می یابد که این امر تهدیدی برای حذف برنج از سفره خانوار است که انتظار می رود بانک مرکزی هرچه سریع تر تدبیری در این خصوص داشته باشد تا این کالای اساسی که در کنار قهوه، موز و برخی کالاهای دیگر در تالار دوم قرار گرفته است، اولویت تامین ارز بانک مرکزی به این کالای اساسی دهد، در غیراین صورت یک کیلو برنج وارد نمی شود.

کشاورز رویکرد حذف ارز ترجیجی واردات برنج را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: علی رغم آنکه بارها از دولت خواستار حذف ارز ترجیحی واردات برنج شدیم، اما این موضوع با تاخیر اجرا شد و از طرفی زمانی اجرا شد که دولت مطالبات مربوط به ارز ترجیحی را پرداخت نکرده بود که براین اساس در اوج تقاضا و نیاز بازار، امکان واردات برنج بدلیل بدهی ارزی وجود ندارد و این اقدام در اوج نیاز بازار سیاست مناسبی نبود، درحالیکه اگر ابتدای سال این امر انجام می شد، مشکلات این حوزه مرتفع شده بود‌.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: با توجه به محدودیت های ارز ترجیحی، تصور برآن بود که علت گرانی برنج خارجی آن است که ارز ترجیحی بدرستی بدست مصرف کننده نمی رسد، درحالیکه بدلیل محدودیت های ارزی برنجی وارد نمی شد که با پرداخت مطالبات ارزی و واردات محصول و ایجاد رقابت دیگر شاهد نوسانات ارزی نخواهیم بود.

وی گفت:دور ریخته شدن برنج در دریا واقعیت ندارد چراکه در صورت عدم استانداردهای لازم برنج های وارداتی به کشور مبدا بازگردانده می شود یا صرف خوراک دام‌می شود و از طرفی میزان واردات برنج در ماه های اخیر به حدی نبوده که در گمرگات در  فضای باز نگهداری شود و در نهایت  بدلیل بارش دور ریخته شود.

برچسب ها: واردات برنج ، بازار برنج ، قیمت برنج
خبرهای مرتبط
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
ضرورت توزیع ذخایر برنج بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار/ ۱۸۰ هزارتن برنج در آذرماه ثبت سفارش شد+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
آخرین اخبار
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم