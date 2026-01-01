دبیرانجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: برای تنظیم بازار برنج نیاز است که تا شب عید حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور گفت: اول شهریورماه دولت ملزم کرد که برنج های وارداتی تحویل بازرگانی دولتی داده شود و این روند تا اول آذر ادامه داشت که طی این مدت ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتن برنج تحویل داده شد.

به گفته وی، از ابتدای آذرماه با حذف ارز ترجیحی ۱۰۰ هزارتن کالا در بندر ماند که با ارز تالار دوم برای ورود به کشور تعیین تکلیف شود که در شرایط کنونی یکی از محدودیت های ما این است که ارز مکفی در تالار دوم فروخته نمی شود و بدلیل عدم امکان تامین ارز، امکان ورود به بازار وجود ندارد، هرچند ممکن است از سوی وزارت جهاد ترخیص تایید شده باشد.

کشاورز ادامه داد: اگر بخواهیم نیاز حداقل ۵۰۰ هزارتنی شب عید وارد شود، بدهی مطالبات خارجی داده شود چراکه دولت از بهمن ماه سال گذشته تا ابتدای آذرماه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بدهکار است که در صورت عدم پرداخت، امکان واردات بدلیل عدم تسویه بدهی تجار خارجی به صفر می رسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه برنج خارجی چندانی در سطح عرضه وجود ندارد، افزود: در حال حاضر مقادیر ناچیزی برنج خارجی با قیمت های بسیار بالا عرضه می شود که با استمرار این روند قیمت برنج ایرانی افزایش می یابد که این امر تهدیدی برای حذف برنج از سفره خانوار است که انتظار می رود بانک مرکزی هرچه سریع تر تدبیری در این خصوص داشته باشد تا این کالای اساسی که در کنار قهوه، موز و برخی کالاهای دیگر در تالار دوم قرار گرفته است، اولویت تامین ارز بانک مرکزی به این کالای اساسی دهد، در غیراین صورت یک کیلو برنج وارد نمی شود.

کشاورز رویکرد حذف ارز ترجیجی واردات برنج را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: علی رغم آنکه بارها از دولت خواستار حذف ارز ترجیحی واردات برنج شدیم، اما این موضوع با تاخیر اجرا شد و از طرفی زمانی اجرا شد که دولت مطالبات مربوط به ارز ترجیحی را پرداخت نکرده بود که براین اساس در اوج تقاضا و نیاز بازار، امکان واردات برنج بدلیل بدهی ارزی وجود ندارد و این اقدام در اوج نیاز بازار سیاست مناسبی نبود، درحالیکه اگر ابتدای سال این امر انجام می شد، مشکلات این حوزه مرتفع شده بود‌.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: با توجه به محدودیت های ارز ترجیحی، تصور برآن بود که علت گرانی برنج خارجی آن است که ارز ترجیحی بدرستی بدست مصرف کننده نمی رسد، درحالیکه بدلیل محدودیت های ارزی برنجی وارد نمی شد که با پرداخت مطالبات ارزی و واردات محصول و ایجاد رقابت دیگر شاهد نوسانات ارزی نخواهیم بود.

وی گفت:دور ریخته شدن برنج در دریا واقعیت ندارد چراکه در صورت عدم استانداردهای لازم برنج های وارداتی به کشور مبدا بازگردانده می شود یا صرف خوراک دام‌می شود و از طرفی میزان واردات برنج در ماه های اخیر به حدی نبوده که در گمرگات در فضای باز نگهداری شود و در نهایت بدلیل بارش دور ریخته شود.