رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک با اشاره به بارندگی‌های اخیر، از نقش مؤثر سازه‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب‌ها، کاهش خسارات و تقویت منابع آب زیرزمینی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - حامد احمدپور گفت: پراکنش مناسب بارش‌ها در روزهای اخیر موجب فعال شدن مجدد بندهای خاکی، سنگی‌ملاتی، سامانه‌های پخش سیلاب و آبگیرهای باران شده است که این سازه‌ها نقش مهمی در کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از آن دارند.

او افزود: استحصال حجم قابل توجهی از رواناب‌ها، علاوه بر کاهش دبی اوج سیلاب و مهار جریان‌های مخرب، زمینه نفوذ آب به آبخوان‌ها را فراهم کرده و موجب افزایش پایداری چاه‌های آب شرب و کشاورزی در منطقه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک با تأکید بر اهمیت اجرای سازه‌های آبخیزداری در بالادست شهرها و منابع تأمین آب بیان کرد: احداث این سازه‌ها نقش بسزایی در کاهش خطر سیلاب‌های شهری و افزایش امنیت منابع آبی دارد.

احمدپور در پایان خاطرنشان کرد: تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری با رویکرد علمی، از مهم‌ترین راهکارها برای تبدیل تهدید سیلاب به فرصت و افزایش تاب‌آوری سرزمین به شمار می‌رود که تحقق آن نیازمند حمایت و تأمین اعتبارات پایدار است.

برچسب ها: آبخیزداری ، سد ، هرمزگان ، بستک
خبرهای مرتبط
فارس/
بهره برداري از 6 سد آبخيزداري درفارس
بندرعباس؛
آبگیری ۴۳ سازه آبخیزداری در بستک
فارس/
بهره برداري از 12 سد آبخيزداري درفارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
آخرین اخبار
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
آبخیزداری؛ سپر مؤثر مهار سیلاب و تقویت منابع آبی بستک
ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان؛ تردد شناورها محدود شد