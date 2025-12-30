باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - حامد احمدپور گفت: پراکنش مناسب بارش‌ها در روزهای اخیر موجب فعال شدن مجدد بندهای خاکی، سنگی‌ملاتی، سامانه‌های پخش سیلاب و آبگیرهای باران شده است که این سازه‌ها نقش مهمی در کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از آن دارند.

او افزود: استحصال حجم قابل توجهی از رواناب‌ها، علاوه بر کاهش دبی اوج سیلاب و مهار جریان‌های مخرب، زمینه نفوذ آب به آبخوان‌ها را فراهم کرده و موجب افزایش پایداری چاه‌های آب شرب و کشاورزی در منطقه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک با تأکید بر اهمیت اجرای سازه‌های آبخیزداری در بالادست شهرها و منابع تأمین آب بیان کرد: احداث این سازه‌ها نقش بسزایی در کاهش خطر سیلاب‌های شهری و افزایش امنیت منابع آبی دارد.

احمدپور در پایان خاطرنشان کرد: تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری با رویکرد علمی، از مهم‌ترین راهکارها برای تبدیل تهدید سیلاب به فرصت و افزایش تاب‌آوری سرزمین به شمار می‌رود که تحقق آن نیازمند حمایت و تأمین اعتبارات پایدار است.