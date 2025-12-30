باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- احمد مجرد گفت:در حال حاضر تمام ظرفیت ناوگان حمل و نقل منطقه بالغ بر ۲۰۰ دستگاه نفتکش، مازاد بر خط لوله عملیات جابجایی و توزیع سوخت را انجام میدهند.
وی ادامه داد: سوخت مورد نیاز منطقه در تمامی بخشها بطور مطلوب ذخیره سازی شده و وضعیت ذخیره سازی در جایگاهها مطلوب بوده و نگرانی خاصی برای مسیرهای صعب العبور و سخت گذر وجود ندارد.
مجرد افزود: با توجه به اعلام هشدارهای اخیر سازمان هواشناسی و ستاد مدیریت بحران استان، این منطقه آمادگی توزیع سوخت جایگزین در مواقع اضطراری را داشته و اقدامات لازم در این راستا پیش بینی شده و کلیه فروشندگیهای نفت سفید شهری و روستایی و تاسیسات گازمایع در حالت آمادهباش هستند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه، با اشاره اهمیت موضوع سوخترسانی در شرایط مختلف جوی و بحرانی گفت: استان آذربایجان غربی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت سفید کشور بوده و منطقه ارومیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی با چالشهای گوناگونی مانند وجود روستاهای صعب العبور و سخت گذر، هم مرز بودن با سه کشور همسایه و وجود بالغ بر ۵۵ هزار خانوار نفت سوز مواجه است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته، جهت ذخیره سازی سوخت زمستانی تا پایان مهرماه سالجاری همه سهمیه نفت سفید این دسته از خانوارها (مناطق صعب العبور و سخت گذر) توزیع شده و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.
مجرد یادآورشد: خط مشی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خدمت رسانی مطلوب و به موقع به مردم شریف ایران اسلامی میباشد، چه بسا همکاران منطقه ارومیه با همت و تلاش شبانه روزی توانستهاند سهم کوچکی در این گام بزرگ داشته باشند.