شهردار منطقه ۱۱ از افتتاح ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و ارتقای زیرساخت‌های شهری به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به آغاز بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر گفت: این ورودی که در نبش خیابان شهید قدمی واقع شده است، با طراحی مکانیزه و مجهز به پله‌برقی، نقش زیرگذر برای تردد عابران پیاده از محور خیابان هلال‌احمر را ایفا می‌کند و می‌تواند ازدحام و ترافیک در این مسیر را به طور چشمگیری کاهش دهد.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به هزینه حدود ۱۸۰ میلیارد تومانی برای ساخت و تجهیز این ورودی، افزود:این پروژه بخشی از برنامه جامع تکمیل نواقص ایستگاه‌های خطوط هفت‌گانه مترو تهران است و با بهره‌برداری از آن، رفاه و ایمنی شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی منطقه ۱۱ ارتقا می‌یابد.

قمی تأکید کرد: شهرداری منطقه ۱۱ همواره در تلاش است تا با همکاری شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهد و تجربه سفر شهری را برای شهروندان آسان‌تر و ایمن‌تر کند.

