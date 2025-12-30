رئیس‌جمهور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس بر «پاسخ سخت و پشیمان‌کننده ایران به تجاوزگران» تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، تجاوزگران
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
پزشکیان: توسعه عدالت آموزشی یک مأموریت فرابخشی و ملی است
پزشکیان: بهبود معیشت مردم باید بر همه بخش‌ها تقدم داشته باشد
ماموریت رئیس جمهور به وزیر کشور برای گفت وگو با نمایندگان معترضان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دقیقا مثل اون سری. خخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
مگر ما تجاوز غیر ستمکارانه هم داریم ؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ایران از سال هزاران بار بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است. ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی جنایتکار از سال 1392 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نکردند و توجهی نمی کنند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
سفره مردم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تا زمانی که ایران سلاح هسته ای نسازد دست بردار نخواهند بود باید برد موشکها به آمریکا برسد آن موقع هسته ای کردن آسان است
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عراقچی را برکنار کنید دیگر به درد وزیر امور خارجه
۱۵:۵۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
عراقچی را برکنار کنید دیگر به درد وزیر امور خارجه نمی خورد
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آقای رئیس جمهور نظامیا کارشون رو بلدن اقتصاد رو بچسب
۱
۲۱
پاسخ دادن
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
عراقچی: ایران برای توافق بر پایه احترام و منفعت متقابل آماده است
دیدار سرکنسول ایران در نجف با عراقچی؛ تاکید بر ارتقای خدمات کنسولی به زائران
تغییرات لایحه بودجه؛ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
گزارش کمالوندی از صنعت هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس
تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و روسیه
اجتماع بزرگ یوم الله ۹ دی در تهران برگزار شد
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
پزشکیان: پاسخ ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود
ایران، نیروی دریایی کانادا را سازمان تروریستی اعلام کرد
موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی
۵ سوال ملی نمایندگان مجلس از سه عضو کابینه اعلام وصول شد
علامه مصباح نقش مهمی برای نظریه‌پردازی مردم از روی بصیرت قائل بود
سخنگوی دولت استعفای سنایی را تایید کرد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا
عارف: برای استفاده از فناوری‌های نوین به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیازمندیم
دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد/ طرح ۲۰ بندی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور
باید ایده علوم انسانی اسلامی را به ایده جهانی تبدیل کرد