\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a:\u00a0\u067e\u0627\u0633\u062e \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0631 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0633\u062a\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u0633\u062e\u062a \u0648 \u067e\u0634\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.