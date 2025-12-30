باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال تراکتوردر دیداری معوقه از لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال ملوان می‌رود.



این بازی در حالی برگزار می‌شود که تیم فوتبال تراکتور در جدول رده بندی لیگ برتر با ۱۴ بازی و ۲۲ امتیاز در رده پنجم جای دارد و تیم ملوان با ۱۴ بازی و ۲۱ امتیاز در رتبه هشتم قرار گرفته است و پیروزی در این بازی ملوانان را چهارم جدول بالا می‌آورد و پیروزی تراکتور در این بازی این تیم را به رتبه سوم خواهد رساند.

ترکیب تیم‌های تراکتور و ملوان برای این بازی به شرح زیر اعلام شد:

ترکیب تیم فوتبال تراکتور:

علیرضا بیرانوند، سدلار، شجاع خلیل‌زاده، هالیلوویچ، ایگور پوستونسکی، مهدی ترابی، صادق محرمی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، درژودک و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم فوتبال ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، سینا خادم‌پور، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، فرهان جعفری، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی