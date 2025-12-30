رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس بر سر اتخاذ ۴ تصمیم مهم در راستای حمایت از این قشر و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، در نشستی صریح، بی‌واسطه و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیأت امنای بازار، به بررسی مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بازار پرداخت و ضمن استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان، به پرسش‌ها و مسائل مطرح‌شده نیز پاسخ گفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، یادآور نقش‌آفرینی تاریخی و غرورآفرین آنان در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور شد و تصریح کرد: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. با این حال، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، به‌دنبال حل مسائل هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه افزود: در ورای همه اختلاف‌نظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند.

پزشکیان با تأکید بر آمادگی دولت برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان و اصناف اظهار داشت: همواره آماده حضور در بازار و گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی، به‌ویژه جوانان و نسل جدید فعال در بازار هستیم تا هم مسائل آنان را بشنویم و هم برنامه‌ها و شرایط کشور را صادقانه تبیین کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت، مداخلات حداقلی در بازار است، تصریح کرد:، اما هر جا که رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیده‌ها را از میان برخواهد داشت. طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانت‌خواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است.

پزشکیان تصریح کرد‌: ما در این مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا مشکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم و شأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید که همه خواسته‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده با جدیت پیگیری خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور در پاسخ به گلایه‌های فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، اعلام کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات، به‌دنبال ایجاد یک اکوسیستم جامع و تجمیع سامانه‌ها هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند امور خود را از یک مسیر واحد و شفاف انجام دهند.

پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد: مسائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف، در تعامل و هماهنگی با قوه قضائیه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما این است که به‌جای ایجاد مانع، باید مسیر فعالیت شما تسهیل شود.

رئیس جمهور در خصوص هزینه برق اصناف و صنایع نیز گفت: نگاه ما این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی، با قیمت دولتی محاسبه شود و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعی گردد. واقعیت این است که کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است و دولت با تمام توان در پی جبران این ناترازی است.

پزشکیان با اشاره به اقدامات بی‌سابقه دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و در راستای تأمین برق پایدار برای اصناف افزود: تا پایان سال، ظرفیت پنل‌های خورشیدی کشور به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید، اما در کنار این اقدامات، انتظار داریم بازاریان و اصناف در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی همراهی کنند تا از شرایط فعلی عبور کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین به اقدامات دولت برای حل ریشه‌ای و ساختاری مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با آغاز صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از درون دولت اشاره کرد و گفت: در اقدامی بی‌سابقه، رشد بودجه سال آتی دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که از هرگونه هزینه و اقدامی که منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود پرهیز کنیم.

در ادامه این نشست، پزشکیان با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیأت دولت، مسائل و ابهامات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان بازار مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نتایج این جلسات به‌صورت ماهانه به دولت گزارش شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار مشارکت موثر اصناف و بازاریان در توزیع طرح کالابرگ شد و تأکید کرد: این طرح باید به‌گونه‌ای اجرا شود که خرده‌فروشان نیز در آن سهیم باشند و صرفاً به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای محدود نشود.

پزشکیان همچنین با اشاره به تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوز‌ها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرایطی فراهم شود که هم اصناف و بازاریان با آرامش به فعالیت خود بپردازند، هم فشار‌های اقتصادی بر مردم کاهش یابد و هم دولت بتواند برنامه‌های خود را در مسیر رونق اقتصادی کشور پیش ببرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: حمایت از فعالان اقتصادی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و روسیه
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
پزشکیان: توسعه عدالت آموزشی یک مأموریت فرابخشی و ملی است
پزشکیان: پاسخ ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود
ماموریت رئیس جمهور به وزیر کشور برای گفت وگو با نمایندگان معترضان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۲۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ایکاش اسامی شرکت کنندگان این دیدار را منتشر می کردید تا معلوم شودچند درصد آنان از بخش خصوصی دولتی و شبه دولتی ویا خصولتی هستند ضمنا شائبه تاثیر حوادث اخیر در این حرکات دولت جدی است
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آقای پزشکیان می خواهد با انتخاب آقای همتی بعنوان رئیس بانک مرکزی آخرین میخ را بر تابوت اقتصاد ایران بزند. این انتخاب دقیقاً مثل به امانت سپردن بره به دست گرگ است.
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آیای کسی هم به فکر حقوق بگیران هست ، که از اول سال همچنان قیمت اجناس چند برابر شده ولی حقوق ناچیز همان ثابت مانده!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
۳
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دولت و مجلس تو کار خودشون موندن و فقط به فکر حقوق و مزایای خودشون هستند چه جوری میخوان ما کارگرها رو کمک کنند
کارمندها هر کدوم چند تا خونه دارن و بهترین غذاها رو میخورند
و کارگرها گشنه اند و بی خانمان
۱۳
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
قیمت دلار رو کنترل کن حرف باد هواس
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۹:۳۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
هر هفته یکبار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی دچار سکته می‌شوند. برنج روغن گوشت مرغ تخم مرغ لبنیات و.... همچنین نهاده های دامی بهانه ای است برای افزایش قیمت ها در ظاهر امر هم می گویند رسیدگی می کنیم ولی قیمت‌ها در بازار چیز دیگری می گوید قشر ضعیف و بازنشسته و.... چه کار بکنند آیا هر ماه افزایش حقوق دارند با این تورم بازار ایران رها شده و هیچ حساب و کتابی ندارد همه اقلام مواد اولیه و غیره ترا به خدا کاری انجام دهید چرا باید ارز مملکت دست دلال و واسطه بچرخد مگر آنان کیستند بساط آنان را جمع کنید. یکبار برای همیشه.
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۱۸:۳۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
وقتی من کارمند ؛پلیس؛معلم و....پول ندارم ازشون خرید کنم به کی بفروشند؟؟؟؟؟بهترین راه افزایش صد در صدی حقوق هاست هر چند که اونم کمه
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پزشکیان فاقد شجاعت و توانایی ریاست جمهوری میباشد
۶
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ملت دیگه توان انقدر سختی رو ندارن دیگه صبرشان لبریز شده خدایی هرروز باید شرمنده زن و بچه بشی
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پزشکیان رسما با انتصاب همتی به ریش مردم خندید و گفت برام اقتصاد مهم نیس
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
این همتی که مدتی پیش اخراج شد باآوردین خب اینم گندمیزنه باز همون قبلی رامیاورید خودتون رامسخره کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پزشکیان اشتباه برداشت میکند خیال میکند فرزین برود همتی بیاید درست میشود ابدا پزشکیان باید دنبال یک جوان ریسک پذیر برود همتی همانی است سلطان‌ها درست کرد
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
بابا چرا متوجه نیستید تورم همه مردم اسیر کرده فقط کاسبان نیستند همه درگیر شدند مشکل اصلی حل کنید تا دیر نشده بابا تورم و اینکه لحظه ای قیمتها میره بالا مشکل هست
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
فقط حمایت از فعالان اقتصادی؟
بقیه مردم هیچ.
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
سالی چند بار مجوز و بدون مجوز همچی گران می کنید
۱
۵۰
پاسخ دادن
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
عراقچی: ایران برای توافق بر پایه احترام و منفعت متقابل آماده است
دیدار سرکنسول ایران در نجف با عراقچی؛ تاکید بر ارتقای خدمات کنسولی به زائران
تغییرات لایحه بودجه؛ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
گزارش کمالوندی از صنعت هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس
تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و روسیه
اجتماع بزرگ یوم الله ۹ دی در تهران برگزار شد
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
پزشکیان: پاسخ ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود
ایران، نیروی دریایی کانادا را سازمان تروریستی اعلام کرد
موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی
۵ سوال ملی نمایندگان مجلس از سه عضو کابینه اعلام وصول شد
علامه مصباح نقش مهمی برای نظریه‌پردازی مردم از روی بصیرت قائل بود
سخنگوی دولت استعفای سنایی را تایید کرد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا
عارف: برای استفاده از فناوری‌های نوین به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیازمندیم
دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد/ طرح ۲۰ بندی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور
باید ایده علوم انسانی اسلامی را به ایده جهانی تبدیل کرد