باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری دست‌اندرکاران برنامه تلویزیونی «برمودا» با حضور کامران نجف‌زاده مجری برنامه، مهدی مینایی تهیه‌کننده، هادی خفاجی کارگردان، محمد رسول محمودی مدیر هنری برنامه و محمود جاهد مسئول فضای مجازی در اداره‌کل روابط عمومی سازمان صداوسیما برگزار شد.

در ابتدای این نشست، تهیه‌کننده برنامه از ویژگی‌های سبک گفت‌وگوی «برمودا» گفت و افزود: تعریف ما در «برمودا» این است که یک گفت‌وگوی شریف، شیرین و شجاع داشته باشیم. برای ما مهم است که مهمان‌مان از همان ابتدای ورود تا خروج از برنامه با ادب و آرامش و احترام از برنامه خارج شود. تیم ما از همان ابتدا مهمان را همراهی کرده و با او به گفت‌و‌گو می‌نشیند. حتی بعضاً در گفت‌و‌گو‌های ابتدایی با مهمان، نکاتی مطرح می‌شود که در پیشبرد گفت‌وگوهایمان اثرگذار است. حتی آقای کامران نجف‌زاده شوخی‌هایی می‌کند که از همان ابتدا موتور مهمان‌مان برای یک گفت‌وگوی پیش‌برنده روشن می‌شود.

بعد از صحبت‌های مینایی، نجف‌زاده از لحن اجرای خود و اینکه چه شد به این سبک اجرا رسیده گفت و افزود: وقتی شما به آستانه ۵۰ سالگی برسید در لحن اجرای خود به یک جمع‌بندی می‌رسید. آنچه می‌بینید لحن من در ۵۰ سالگی است. شاید این لحن در ۲۰ سالگی تفاوت می‌کرد. درباره انتقادات مطرح شده هم باید گفت که برایم مهم است نقد صحیح بشنوم. من همیشه به تیمم می‌گویم خودمان را نقد کنیم؛ چراکه نقد از درون یکی از مهمترین اتفاقاتی است که برای «برمودا» می‌افتد. وگرنه تعریف‌های بی‌جهت مثل آب راکد است و فایده ندارد. به هرحال، شما باید به افکار عمومی پاسخگو باشید.

مجری برنامه «برمودا» در واکنش به رواج و رقابت تاک‌شو‌ها در فضای مجازی و اشباع مخاطب از این سبک اجرا گفت: اگر ما خودمان را گم کنیم و به دنبال تقلید از این و آن باشیم، بازنده شده‌ایم. ما باید با تمام چارچوب‌هایی که هست، خودمان باشیم. ما باید فصل به فصل نبض مخاطب را بسنجیم و از زمانه خود عقب نمانیم. اگر صرفاً به دنبال ایجاد تغییر در دیوار و دکور و سوالات باشیم، باز صحیح نیست. ما سعی می‌کنیم اثرسنجی و نظرسنجی صحیح داشته باشیم. این مراکز به ما کمک می‌کند تا ببینیم چه نقاط ضعف و قوتی داریم.

وی در واکنش به نوع مواجهه برنامه‌های یلدایی به افراد و چهره‌ها در مقایسه با سایر برنامه‌ها توضیح داد: در ویژه برنامه‌ها مدل مواجهه ما با آدم‌ها فرق می‌کند. گاهی مطالبه یک آواز خواندنی را داریم، که در برنامه‌های دیگر نداریم. ولی ویژه برنامه یلدا تفاوت دارد. گاهی یک گفت‌وگوی فلسفی می‌تواند منجر به یاس فلسفی در مخاطب شود. بنابراین، گاهی مدل ویژه برنامه‌ها تفاوت می‌کند.

در بخش دیگر این نشست، مینایی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر رویکرد متفاوت شبکه نسیم و به دنبال آن «برمودا» در دعوت از مهمانان تا طرح بحث با آنان گفت: همانطور که پیش از این اعلام شده بود که درب سازمان به روی چهره‌ها باز است، دعوت‌های زیادی هم اتفاق افتاده است. معمولاً بخشی از این عدم حضور‌ها به شاکی‌های خصوصی آنان بر می‌گردد. در مقابل، تلاش ما و سایر شبکه‌ها این بوده که با وساطت این مشکلات حل شود، تا مردم از حضور چهره‌ها محروم نشوند. از آنجایی که اساس برنامه ما مهمان است، در حضور آنان سماجت می‌کنیم. ما در دعوت کردن مهمان با دقت و وسواس بیشتری عمل می‌کنیم.

در بخش دیگر گفت‌وگوها، کارگردان «برمودا» درباره حضور کمرنگ جواد انصافی در کنار کامران نجف‌زاده و نقش حاشیه‌ای او در پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها گفت: ما از هر لحظه‌ای که بتوانیم در پشت صحنه از آقای انصافی استفاده می‌کنیم. آنقدر ایشان خوش صحبت و دوست‌داشتنی هستند، که در پشت صحنه به عمو جواد معروفند. ما شخصیت شا‌غلام را در کنار آقای نجف‌زاده طراحی کردیم. به لحاظ خط روایی که نگاه کنید «برمودا» تاک‌شویی است، که آقای نجف‌زاده با مهمان برنامه گفت‌و‌گو می‌کند و این گفت‌و‌گو نباید شکسته شود. در عین حال، شا‌غلام «برمودا» هویتی دارد که بیانگر نگاه افراد کف جامعه است. ما در فصل سوم شاهد مسافرکشی ایشان هستیم و بیشتر نگاه جامعه را منتقل می‌کند.

در ادامه مدیر هنری برنامه از طراحی‌های دکور گفت و ادامه داد: برای طراحی دکور، باید هویت دیداری «برمودا» شکل می‌گرفت. ما برای طراحی هویت دیداری آن تلاش کردیم تا رنگ برنامه و لوگوی آن طراحی شود. در فصل دوم لوگو را بازطراحی کردیم، تا ماندگار شود. بعد از طراحی لوگو، بنا به اقتضای برنامه دکور آن شکل گرفت. به گونه‌ای که مخاطب پس از یک ساعت از پخش، خسته نشود و در تمام قسمت‌ها با دکور جذاب رو‌به‌رو شود. خارج از جذابیت دکور، آرامشی هم به مهمان داده شود.