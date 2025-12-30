سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ همه ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های فارس تعطیل هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا انصاری اظهار کرد: به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، فردا چهارشنبه دهم دی ماه، همه دستگاه‌های اجرایی شامل مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل هستند.

او افزود: مراکز خدمات‌رسانی بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها اورژانس و مراکز امدادی و اتفاقات و مراکز خدمات جاده‌ای و بخش‌های نوبت کاری، آتش‌نشانی‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی ادارات پستی مطابق روال عادی ارائه خدمت می‌دهند و از این موضوع مستثنی هستند.

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی نظارت کامل را داشته باشند.

انصاری اظهار کرد: امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه‌ها برقرار است.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، استان فارس ، سرما
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خداخیرتون بده
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پیشاپیش عیدتون مبارک مبارک مبارک مبارک بگو کدوم عید هنوز کو تا عید حالتون خوب
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پیشاپیش روز مادر ها مبارک مبارک مبارک
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پیشاپیش. روز بابا ها. مبارک مبارک مبارک
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پیشاپیش. روز بابا ها. مبارک مبارک مبارک
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
استان تهران استان فارس فردا ۱۰ دی تعطیل شد
۰
۱
پاسخ دادن
