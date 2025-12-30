باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک، با اشاره به آمادگی کامل این منطقه در برابر شرایط جوی گفت: منطقه یک با اعلام وضعیت بارشی، سه شبانه روز در حالت آماده باش بوده و از ۳۰۰ دستگاه خودرو در اختیار منطقه که شامل جرثقیل، لودر، نیسان، کامیون، بابکت و... می‌شود با توجه به برودت هوا و اعلام آماده باش در حدود ۴۰ خودروی تخصصی با چراغ روشن گردان، در نقاط برف گیر مستقر و همزمان با بارش برف سایر خودرو‌ها نیز وارد عملیات برف روبی شدند.

خیراتیان صفایی تأکید کرد: ستاد برف‌روبی منطقه یک به‌صورت شبانه‌روزی شرایط جوی را رصد کرده و تا پایان ناپایداری‌های جوی در حالت آماده‌باش کامل خواهد بود تا خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.