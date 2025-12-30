ستاد‌های برف‌روبی و نواحی ده‌گانه شهرداری منطقه یک با تشدید برودت هوا، وزش باد و بارش برف، با استقرار ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی برف‌روبی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و عملیات برف‌روبی به‌صورت همزمان به خصوص در نواحی برف گیر با شروع بارش آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک، با اشاره به آمادگی کامل این منطقه در برابر شرایط جوی گفت: منطقه یک با اعلام وضعیت بارشی، سه شبانه روز در حالت آماده باش بوده و از ۳۰۰ دستگاه خودرو در اختیار منطقه که شامل جرثقیل، لودر، نیسان، کامیون، بابکت و... می‌شود با توجه به برودت هوا و اعلام آماده باش در حدود ۴۰ خودروی تخصصی با چراغ روشن گردان، در نقاط برف گیر مستقر و همزمان با بارش برف سایر خودرو‌ها نیز وارد عملیات برف روبی شدند.

خیراتیان صفایی تأکید کرد: ستاد برف‌روبی منطقه یک به‌صورت شبانه‌روزی شرایط جوی را رصد کرده و تا پایان ناپایداری‌های جوی در حالت آماده‌باش کامل خواهد بود تا خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

برچسب ها: شهرداری ، بارش برف و باران
خبرهای مرتبط
معاون خدمات شهری شهرداری تهران مطرح کرد؛
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
توصیه‌های مهم آب و هوایی به مسافران برای روز‌های آینده + فیلم
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی