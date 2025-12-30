با مصوبه کمیته تأمین پایدار انرژی استان سمنان ، امتحانات دانش آموزان بجز پایه های یازدهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد ، لغو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده نسترن حسن آبادی _ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین داوطلبان آزاد طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهد شد و تعطیلی شامل این امتحانات نمی‌شود.

شریفی افزود: همچنین امتحانات داخلی مدارس در این روز لغو و برگزاری مجدد آنها به زمان دیگری موکول شده است که زمان دقیق آن متعاقباً از سوی مدارس و با تصمیم شورای مدرسه به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

در پایان وی  با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف بهینه انرژی، از مدیران مدارس خواست نسبت به تنظیم ترموستات موتورخانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی بر روی پایین‌ترین سطح مجاز با رعایت دمای حداقلی آسایش اقدام کنند.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، اموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی:
نیازمند توجه فوری به نوسازی مدارس استان هستیم
وزیر آموزش و پرورش:
خبر بازگشایی غیرحضوری مدارس صحت ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم استان سمنان برگزار می شود
سمنان فردا تعطیل است
خروش انقلابی مردم استان سمنان در روز بصیرت+ عکس