مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت:ازابتدای سال جاری تاکنون، ‏‏۸۶ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شده که نسبت به سال گذشته ۳۱ ‏درصد رشد داشته است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رضا طوسی گفت:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شورای زکات ‏استان، از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۸۶ میلیارد تومان زکات جمع‌آوری و ‏به دبیرخانه شورا گزارش شده است‎. ‎

وی افزود: این مبلغ نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد رشد داشته و ۹۳ ‏درصد از برنامه پیش‌بینی شده برای سال جاری محقق شده است‎. ‎

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه، وجوهات در ‏دبیرخانه شورای زکات منعکس می‌شود، گفت:از کل ۸۶ میلیارد تومان در آمد ‏ثبت شده مبلغ، ۵ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان، در اختیار دبیرخانه شورای زکات ‏بوده ومابقی به مبلغ ۸۰ میلیاردو ۴۰۰ میلیون به وسیله خود معتمدین، عاملین، ‏مبلغین، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و سایر اداراتی که مجوز جمع‌آوری ‏زکات دارند، در همان محل جمع‌آوری، بر اساس عرف و مذهب منطقه، مابین ‏اقشار نیازمند و در اولویت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توزیع شده است‎. ‎

طوسی ادامه داد:حدود ۷ درصد از کل منابع، یعنی مبلغ ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ‏تومان که در اختیار شورای زکات بود، با هم افزایی امدادجهت نیازمندان هزینه ‏شده است. ‏

وی افزود: از این محل، ۲۷ مورد کمک‌هزینه درمان، ۱۷ مورد کمک‌هزینه ‏تحصیلی، ۶ مورد کمک‌هزینه ساخت و تعمیر مسکن مددجویان و ۴ هزار و ۴۱۱ ‏مورد کمک‌هزینه معیشتی پرداخت گردید. ‏

طوسی‏ بیان کرد:درمجموع ازمحل جمع آوری زکات توسط کمیته امداد و ‏معتمدین، خیرین وعاملین زکات بیش از ۴۵ هزار نفرازاین خدمات بهره‌مند شدند‎. ‎

مدیرکل کمیته امداد کردستان در پایان از مردم استان کردستان به دلیل مشارکت ‏چشمگیر و رشد قابل توجه کمک‌های مردمی نسبت به گذشته تشکر و قدردانی ‏کرد. ‏

