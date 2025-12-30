باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رضا طوسی گفت:بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در شورای زکات استان، از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۸۶ میلیارد تومان زکات جمعآوری و به دبیرخانه شورا گزارش شده است.
وی افزود: این مبلغ نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد رشد داشته و ۹۳ درصد از برنامه پیشبینی شده برای سال جاری محقق شده است.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به اینکه بر اساس آییننامه، وجوهات در دبیرخانه شورای زکات منعکس میشود، گفت:از کل ۸۶ میلیارد تومان در آمد ثبت شده مبلغ، ۵ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان، در اختیار دبیرخانه شورای زکات بوده ومابقی به مبلغ ۸۰ میلیاردو ۴۰۰ میلیون به وسیله خود معتمدین، عاملین، مبلغین، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و سایر اداراتی که مجوز جمعآوری زکات دارند، در همان محل جمعآوری، بر اساس عرف و مذهب منطقه، مابین اقشار نیازمند و در اولویت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توزیع شده است.
طوسی ادامه داد:حدود ۷ درصد از کل منابع، یعنی مبلغ ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان که در اختیار شورای زکات بود، با هم افزایی امدادجهت نیازمندان هزینه شده است.
وی افزود: از این محل، ۲۷ مورد کمکهزینه درمان، ۱۷ مورد کمکهزینه تحصیلی، ۶ مورد کمکهزینه ساخت و تعمیر مسکن مددجویان و ۴ هزار و ۴۱۱ مورد کمکهزینه معیشتی پرداخت گردید.
طوسی بیان کرد:درمجموع ازمحل جمع آوری زکات توسط کمیته امداد و معتمدین، خیرین وعاملین زکات بیش از ۴۵ هزار نفرازاین خدمات بهرهمند شدند.
مدیرکل کمیته امداد کردستان در پایان از مردم استان کردستان به دلیل مشارکت چشمگیر و رشد قابل توجه کمکهای مردمی نسبت به گذشته تشکر و قدردانی کرد.