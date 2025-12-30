وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم سه قوه اتخاذ شد.

به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند .

وزیر اقتصاد افزود: در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه ها،  تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: امور مالیاتی ، مالیات اصناف
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تمام گرانی وبدبختی مردم ارزش افزوده است که قیمت کالا را ۵۰ الی ۶۰ درشد گران کرده
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چقدر حقوق میگیری؟
اگه حقوق ات زیاد باشه نه حرف کارگر رو میفهمی نه خیرت به مردم میرسه
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
گند زدید به اقتصاد مملکت به این راحتی ها درست نمی شود
۰
۲۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
مالیات از اصل کاری ها را بگیرید.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اصناف و مشاغل همونایی هستند که بیشترین فرار مالیاتی رو دارند اما چون اصحاب قدرت و پول حساب میشن نیازشون از مردم عادی و کارگر و کارمند مهمتره
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
عوض اینکه تورم حل کنید حاشیه را حل مبکنید فریاد مردم گرانی هست نه مالیات و بخشودکی یک مشت بی سواد
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تا زمانی که دولت یارانه را مستقیما به ملت پرداخت نکند صرفه جوئی عملی اتفاق نمی افتد
۷
۱۶
پاسخ دادن
