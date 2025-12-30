همزمان با سالروز حماسه نهم دی، آیین گرامیداشت این روز با حضور گسترده و پرشور مردم تهران در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، آیین گرامیداشت این روز با حضور گسترده و پرشور مردم تهران در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار شد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم شامل زن و مرد، پیر و جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان با حضور پررنگ خود و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حماسه ۹ دی را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای جنگ ۱۲ روزه را زنده نگه داشتند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت نهم دی، این روز را نماد بصیرت، هوشیاری و حضور به‌موقع مردم در مقاطع حساس انقلاب اسلامی دانسته و آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور عنوان کردند.

گرامیداشت حماسه ۹ دی در میدان امام حسین (ع)

حاجی‌صادقی: ملت ایران از مسئولان حمایت می‌کنند، اما مطالبه‌گر می‌مانند

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه در این مراسم گفت: در مکتب قرآن آموخته‌ایم که تا زمانی که اراده یک ملت نشکند، ایمان آن راسخ باشد و بر باور‌های خود استوار بماند، شکست معنا نخواهد داشت.

وی افزود: خطاب ما به مسئولان محترم کشور، به‌ویژه مسئولان قوای سه‌گانه است. ملت ایران به فرمان رهبر معظم انقلاب از شما حمایت و پشتیبانی می‌کند، اما انتظار دارد این حمایت با قدردانی عملی پاسخ داده شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: مسئولان باید خدمتگزار صادق مردم باشند، با روحیه مجاهدت عمل کنند و زحمات این ملت بزرگ را قدر بدانند.

حاجی صادقی خاطرنشان کرد: در عین محبت و اعتماد، این امت انقلابی هشدار می‌دهد که مراقب نفوذ جریان‌های انحرافی باشید. انتظار روشن ملت این است که مسئولان در برابر ولایت، سرباز باشند و در برابر مردم، خود را خادم و پاسخ‌گو بدانند.

گفتنی است، سخنرانی، قرائت بیانیه، اجرای برنامه‌های فرهنگی و سردادن شعار‌های وحدت‌آفرین از دیگر بخش‌های این مراسم بود.