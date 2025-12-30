باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تیمی از دانشمندان کره جنوبی شواهدی را کشف کرده‌اند که نشان می‌دهد انرژی تاریک می‌تواند جهان را در رویدادی که اخترشناسان آن را "مه‌رمب" نامیده‌اند، به پایان برساند.

این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که کهکشان‌ها ممکن است توسط گرانش به هم نزدیک شوند، نه اینکه جهان به انبساط خود ادامه دهد.

دانشمندانی که این تجزیه و تحلیل را انجام داده‌اند معتقدند که ممکن است در آستانه یکی از مهمترین اکتشافات نجومی در دهه‌های اخیر باشند. با این حال، دیگر اخترشناسان در مورد این یافته‌ها ابراز تردید کرده‌اند، اگرچه قادر به رد کامل آنها نیستند.

پیش از این، اخترشناسان معتقد بودند که انبساط جهان، که با بیگ بنگ آغاز شد، به دلیل گرانش به تدریج کند می‌شود. اما در سال ۱۹۹۸، شواهدی مبنی بر وجود انرژی تاریک به عنوان نیرویی که انبساط جهان را تسریع می‌کند، پدیدار شد. برخی از نظریه‌ها پیشنهاد کردند که این انبساط کیهانی، ستارگان را آنقدر از هم دور می‌کند که آسمان شب تقریباً خالی می‌شود، در حالی که برخی دیگر احتمال از هم گسیختگی خود اتم‌ها را در رویدادی که به عنوان "مه‌گسست" توصیف می‌شود، مطرح کردند.

در ماه مارس امسال، نتایج شگفت‌انگیزی از ابزاری که بر روی تلسکوپی در صحرای آریزونا به نام طیف‌سنج انرژی تاریک (DESI) نصب شده بود، جمع‌آوری شد. به گفته پروفسور اوفر لاهاو از دانشگاه کالج لندن (UCL)، داده‌ها نشان می‌دهند که شتاب کهکشان‌ها در طول زمان تغییر کرده است. او گفت: «اکنون با این انرژی تاریک متغیر که افزایش و سپس دوباره کاهش می‌یابد، به مکانیسم جدیدی نیاز داریم. این می‌تواند کل فیزیک را تکان دهد.»

پروفسور یانگ-ووک لی از دانشگاه یونسی در سئول و تیمش، نوع داده‌های ابرنواختری را که تقریباً سه دهه پیش برای اولین بار انرژی تاریک را آشکار کرد، دوباره بررسی کردند. اصلاحات این تیم نشان داد که انرژی تاریک نه تنها در طول زمان تغییر کرده است، بلکه شتاب آن در واقع کند شده است. پروفسور لی گفت: «سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد.»

اگر انرژی تاریک واقعاً در حال ضعیف شدن باشد، یک احتمال این است که آنقدر ضعیف شود که گرانش شروع به کشیدن کهکشان‌ها به سمت یکدیگر کند. این بدان معناست که یک «سقوط بزرگ» امکان‌پذیر است.

با این حال، دیدگاه غالب همچنان این است که جهان در حال شتاب گرفتن در انبساط خود است که توسط جریانی تقریباً ثابت از انرژی تاریک هدایت می‌شود. ستاره‌شناسان برجسته‌ای مانند پروفسور جورج افستاثیو از موسسه نجوم دانشگاه کمبریج، نظریه پروفسور لی را زیر سوال برده‌اند. پروفسور افستاثیو این ایده را «ضعیف» توصیف کرد و افزود که معتقد است «صرفاً جزئیات مبهم ابرنواختر‌ها را منعکس می‌کند.»

اگر جهان در یک «فروپاشی بزرگ» شروع به فروپاشی در خود کند، اولین علائم در آسمان زمین قابل مشاهده خواهد بود. با گذشت زمان، ما شاهد ادغام تدریجی کهکشان‌ها و خوشه‌های آنها خواهیم بود و ستارگان شروع به حرکت خطرناک به سمت یکدیگر می‌کنند که می‌تواند منجر به برخورد‌های فاجعه‌بار شود. دانشمندان با کمک تلسکوپ‌های پیشرفته، افزایش مداوم دمای تابش زمینه مایکروویو کیهانی - بقایای گرمای بیگ بنگ که در جهان نفوذ می‌کند - را مشاهده خواهند کرد.

در حال حاضر، این تابش زمینه تنها چند درجه بالاتر از صفر مطلق (حدود -۲۷۰ درجه سانتیگراد) است. اما با نزدیک شدن به فروپاشی، دمای آن به سرعت به هزاران و سپس میلیون‌ها درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد و به حالت شعله‌ور جهان در روز‌های اولیه خود باز می‌گردد.

دانشمندان به یاد می‌آورند که این تابش حدود ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد، ۳۰۰۰۰۰ سال پس از بیگ بنگ، بوده و در همان لحظات اولیه وجود جهان به ۲۷۳ میلیون درجه سانتیگراد رسیده است.

در این دما‌های بسیار بالا، نیرو‌هایی که انبساط جهان را هدایت می‌کنند، قدرت خود را از دست می‌دهند و گرانش کنترل کامل را به دست می‌گیرد و همه چیز را در جهان به سمت یک مرکز مشترک می‌کشد. تمام مواد بین ستارگان با هم ادغام می‌شوند و ستارگان و سیارات در گردابی عظیم از سوختن و نابودی بلعیده می‌شوند، جایی که هر آتش، آتش دیگری را در یک واکنش زنجیره‌ای بی‌پایان شعله‌ور می‌کند.

در نهایت، کل جهان در یک گوی آتشین واحد و عظیم فشرده می‌شود و تمام حیات را می‌سوزاند و زمان و فضا را از هستی پاک می‌کند - پایانی غم‌انگیز در تضاد کامل با بیگ بنگ که همه چیز را آغاز کرد.

منبع: دیلی میل