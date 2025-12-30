باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه عربستان نسبت به اقدام امارات در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی عربستان در استانهای حضرموت و المهره ابراز تاسف کرد. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که این اقدامات تهدیدی برای امنیت ملی عربستان و امنیت و ثبات در یمن و منطقه محسوب میشود. همچنین اشاره کرد که گامهای برداشته شده توسط امارات بسیار خطرناک بوده و در خدمت تلاشها برای برقراری امنیت و ثبات یمن نیست.
عربستان بر اهمیت پاسخگویی امارات به درخواست یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامیاش از خاک یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرفی در داخل یمن تاکید کرد.
ریاض در این راستا ابراز امیدواری کرد که حکمت و اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیکی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به هم پیوند میدهد، بر منافع یمن برتری یابد. عربستان افزود که همچنین انتظار دارد امارات گامهای لازم را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور را بردارد.
در بیانیه امروز وزارت خارجه عربستان در این چارچوب تاکید کرد که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملیاش «خط قرمز» است و در اتخاذ تمامی گامها و اقدامات لازم برای مقابله با آن و خنثیسازیاش تردید نخواهد کرد.
شایان ذکر است که عربستان و امارات در ابتدای حمله به یمن در سال ۲۰۱۵ در قالب «ائتلاف عربی» یک هدف مشترک داشتند اما اکنون اهداف آنها را در یمن از یکدیگر جدا و ریاض را از ابوظبی به شدت عصبانی کرده است. اولویت ریاض حفظ یک یمن واحد اما تحت سلطه خود است. سعودیها نگرانند که تجزیه یمن باعث ایجاد یک کشور بیثبات در مرزهای جنوبیشان شود که میتواند به زمینی برای گروههای تروریستی تبدیل شود.
از سویی دیگر امارات از شورای انتقالی جنوب یمن حمایت میکند که خواهان جدایی از یمن است. ابوظبی ترجیح میدهد یک دولت وفادار به خود در جنوب یمن داشته باشد تا از این طریق نفوذ خود را بر بنادر راهبردی و خطوط کشتیرانی حفظ کند.
در همین راستا گزارشها حاکی از آن است که در اواخر دسامبر ۲۰۲۵، جنگندههای سعودی برای اولین بار به مواضع نیروهای تحت حمایت امارات در حضرموت حمله کردند تا جلوی پیشروی آنها را بگیرند.
منبع: العربیه