معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایده کریدور‌ها که به ابتکار وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، گفت: این موضوع هم در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذکر شده و هم در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم الزام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند در نشست هم اندیشی وزیر راه و شهرسازی با مجمع استانداران ادوار گفت: در حوزه ریلی، ۹ کریدور تعریف شده است؛ ۶ کریدور شمال–جنوبی و سه کریدور شرقی–غربی، با طولی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر و تاکنون ۱۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از این مسیر‌ها اجرا شده و سه‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر در دست اجراست.

وی افزود: بزرگ‌ترین کریدور فعلی، مسیر آستارا–چابهار به طول ۲ هزار و ۶۲۹ کیلومتر است که دولت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آن انجام داده است. تاکنون یک‌هزار و ۹۹۴ کیلومتر این مسیر تکمیل شده و ۶۳۵ کیلومتر دیگر در دست اجراست.

بازوند افزود: در حوزه آزادراهی، هفت کریدور تعریف شده است؛ پنج کریدور شمال- جنوبی و دو کریدور شرقی- غربی، با طولی معادل پنج هزار و ۸۹۳ کیلومتر و تاکنون ۲ هزار و ۳۱۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۴۹۷ کیلومتر در دست اجراست. همچنین حدود ۵۵ درصد تأمین مالی این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ۴۵ درصد دیگر از منابع دولتی تأمین می‌شود.

به گفته وی، نمونه شاخص این بخش، کریدور دریا به دریا از چالوس تا بندر امام (ره) است که تقریباً به‌جز بخش‌های اندیمشک به اهواز، تعیین تکلیف شده و سرمایه‌گذاران در حال فعالیت هستند.

بازوند در ادامه گفت: در حوزه بزرگراهی، ۱۱ کریدور تعریف شده که طول کل آنها ۲۰ هزار و ۷۴۶ کیلومتر است و تاکنون ۱۲ هزار و ۷۷۱ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و هفت‌هزار و ۹۷۴ کیلومتر در دست اجراست.

وی افزود: مهم‌ترین پروژه در این بخش، «کمربند کشور» است که از مرز بازرگان آغاز می‌شود و تا شلمچه، چابهار و سرخس امتداد دارد و دوباره به مرز بازرگان بازمی‌گردد که این کریدور به‌طور ویژه فعال است و حدود ۴۷ پیمانکار در چهار بخش آن مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اهمیت مسیر‌های مرزی افزود: حدود یک‌هزار کیلومتر مسیر‌های آنتنی به سمت مرز‌ها تعریف شده است که برای استان‌های مرزی اهمیت حیاتی دارد که دولت قصد دارد این مسیر‌ها را تکمیل کند تا ارتباط با ۲۳ مرز و حدود ۱۵ تا ۱۶ کشور برقرار شود.

بازوند تاکید کرد: در شرایط تحریم، این اقدام می‌تواند صادرات کشور را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد و تاکنون ۷۲۴ کیلومتر از این مسیر‌ها تکمیل شده که یک‌هزار و ۴۵ کیلومتر باقی مانده نیازمند حدود ۵۰ همت اعتبار است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل با بیان اینکه ایده کریدور‌ها اکنون به یک گفتمان ملی تبدیل شده و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نیز حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارند و این سیاست به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. این گفتمان ملی، ابتکار وزیر راه و شهرسازی بود که امروز به یکی از محور‌های اصلی توسعه کشور بدل شده است.

تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ۱۴۰۳ شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های زیربنایی کشور افزود: با وجود شرایط دشوار مالی، در سال ۱۴۰۳ تخصیص اعتبارات شرکت به‌طور کامل انجام شد و تاکنون نیز تقریباً ۱۰۰درصد اعتبارات وصول شده است که این موفقیت جز با پیگیری‌های جدی وزیر راه و شهرسازی امکان‌پذیر نبود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل با اشاره به بودجه این شرکت گفت: بودجه سال ۱۴۰۳ این شرکت حدود ۲۲ همت مصوب شد که در سال ۱۴۰۴ به ۳۸ همت و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۹۸ همت رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این رقم بدون در نظر گرفتن اعتبارات ویژه‌ای است که تحت عنوان استجازه رهبر معظم انقلاب برای پروژه‌های ریلی اختصاص می‌یابد؛ اعتباری که سالانه به‌طور متوسط بین ۱۹ تا ۲۰ همت به این بخش اضافه می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

