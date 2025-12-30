روسای جمهور ایران و روسیه در گفت‌وگویی تلفنی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات مشترک میان دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه عصر امروز -سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴- در گفت‌وگویی تلفنی، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات مشترک میان دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این مکالمه تلفنی، رؤسای جمهور ایران و روسیه با تأکید بر سطح راهبردی روابط تهران–مسکو، ضمن مرور دستاورد‌های همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های منظم و تقویت هماهنگی‌ها در راستای توسعه مناسبات همه‌جانبه تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
