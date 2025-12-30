باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور فدراسیون روسیه عصر امروز -سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴- در گفتوگویی تلفنی، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات مشترک میان دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
در این مکالمه تلفنی، رؤسای جمهور ایران و روسیه با تأکید بر سطح راهبردی روابط تهران–مسکو، ضمن مرور دستاوردهای همکاریهای دوجانبه، بر ضرورت تداوم رایزنیهای منظم و تقویت هماهنگیها در راستای توسعه مناسبات همهجانبه تأکید کردند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری