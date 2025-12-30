باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- حمیدرضا هدایتی، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به افزایش روند انجام تشریفات و خروج کامیونها از مرز، گفت: در روزهای اخیر روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه کامیون موفق به انجام تشریفات و خروج شدهاند که این رقم نسبت به روزهای قبل افزایش محسوسی داشته و شرایط رو به بهبود است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ دستگاه کامیون در نوبت مرزی قرار دارند، افزود: بخش زیادی از این حجم مربوط به انباشت قبلی است که بهتدریج در حال تخلیه و خروج از چرخه انتظار است.
هدایتی با اشاره به مشکلات پیشآمده در حوزه صادرات اظهار داشت: بسته بودن کارتهای بازرگانی در مقطعی موجب توقف بارهای صادراتی شده بود، اما با رفع این مشکل و آزادسازی کارتها، حجم زیادی از تقاضا بهصورت ناگهانی وارد سامانه نوبتدهی شد. بهطوریکه در ۱۰ روز ابتدایی، روزانه حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ نوبت ثبت میشد، اما در دهه سوم این عدد به بیش از ۳۰۰ نوبت در روز افزایش یافت.
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری تأکید کرد: تداوم این روند منوط به همکاری طرف آذربایجانی در پذیرش حداقل ۳۵۰ کامیون در روز و همچنین پایداری سامانهها و جلوگیری از توقفهای ناخواسته است. در صورت استمرار این شرایط، پیشبینی میشود تا اوایل هفته آینده (شنبه یا یکشنبه) وضعیت به حالت عادی بازگردد.