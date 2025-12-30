مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت:با برنامه ریزی‌های صورت گرفته روند خروج کامیون‌ها از مرز آستارا رو به بهبود است و شاهد افزایش ترخیص کامیون‌ها از مرز هستیم.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حمیدرضا هدایتی، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به افزایش روند انجام تشریفات و خروج کامیون‌ها از مرز، گفت: در روزهای اخیر روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه کامیون موفق به انجام تشریفات و خروج شده‌اند که این رقم نسبت به روزهای قبل افزایش محسوسی داشته و شرایط رو به بهبود است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ دستگاه کامیون در نوبت مرزی قرار دارند، افزود: بخش زیادی از این حجم مربوط به انباشت قبلی است که به‌تدریج در حال تخلیه و خروج از چرخه انتظار است.

هدایتی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در حوزه صادرات اظهار داشت: بسته بودن کارت‌های بازرگانی در مقطعی موجب توقف بارهای صادراتی شده بود، اما با رفع این مشکل و آزادسازی کارت‌ها، حجم زیادی از تقاضا به‌صورت ناگهانی وارد سامانه نوبت‌دهی شد. به‌طوری‌که در ۱۰ روز ابتدایی، روزانه حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ نوبت ثبت می‌شد، اما در دهه سوم این عدد به بیش از ۳۰۰ نوبت در روز افزایش یافت.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری تأکید کرد: تداوم این روند منوط به همکاری طرف آذربایجانی در پذیرش حداقل ۳۵۰ کامیون در روز و همچنین پایداری سامانه‌ها و جلوگیری از توقف‌های ناخواسته است. در صورت استمرار این شرایط، پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده (شنبه یا یکشنبه) وضعیت به حالت عادی بازگردد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
اجرای عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور طی بارش‌های اخیر
بهره‌برداری از مسیر ریلی خاش _چابهار تا پایان سال/ عملیات ریل‌گذاری رشت_ آستارا تا پایان سال آغاز می‌شود+ فیلم
۱۶ کریدور ریلی و جاده‌ای در حال تکمیل است/ تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات شرکت ساخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
آخرین اخبار
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
ادامه فراخوان اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد
وزارت جهاد کشاورزی: میزان عرضه روغن بیش از نیاز کشور است
ناگفته‌های فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت
برنامه ریزی برای تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز / ظرفیت تولید پتروشیمی به ۵.۹ میلیون تن رسید
پردرخواست‌ترین و پرشکایت‌ترین بانک‌ها کدامند؟
روند خروج کامیون‌ها از مرز آستارا رو به بهبود است/ کارت‌های بازرگانی دلیل اصلی صف‌های طولانی کامیون
۱۶ کریدور ریلی و جاده‌ای در حال تکمیل است/ تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات شرکت ساخت
استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات گیاه‌پزشکی ضروری است
محدودیت عرضه اراضی مسکونی با توقف اجرای ماده ۵۰
سه تصمیم کلیدی سران قوا برای تسهیل امور مالیاتی اصناف و مشاغل کشور
لزوم آمادگی فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها در شرایط نامساعد جوی
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ دی ماه
قیمت برنج هندی کاهشی شد/ توزیع قطره چکانی روغن در بازار
رکورد تولید ۱۰۰ درصدی پتروشیمی در کشور
تحویل روزانه ۶۵ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها
سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریالی در حوزه نمایشگاه‌های کشور
اصلاح شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۹ همت عبور کرد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده نصب می‌شود/ کاهش ناترازی برق
تشکیل فدراسیون صادراتی سبد تولیدات دانش‌بنیان
ارز خدماتی از ۱۵ دی با نرخ بازار تجاری محاسبه می‌شود
ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
۱۴۲ کشور مقصد صادرات و ۱۰۵ کشور فروشنده کالا به ایران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ دی ماه ۱۴۰۴
فردا حراج سکه ضرب ۱۴۰۴ در مرکز مبادله برگزار می‌شود
اجرای عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور طی بارش‌های اخیر
آغاز عرضه رسمی سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» همراه اول