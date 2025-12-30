موش‌های چینی پس از بازگشت از ایستگاه فضایی، فرزندان سالمی به دنیا آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موش‌های چینی پس از دو هفته اقامت در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) با موفقیت فرزندان سالمی به دنیا آوردند که دستاوردی مهم در مطالعه اثرات فضا بر تولید مثل حیوانات است.

چهار جونده در ۳۱ اکتبر با فضاپیمای شنژو-۲۱ به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شدند و دو هفته را در مدار زمین گذراندند. پس از بازگشت آنها، یک موش ماده ۹ توله به دنیا آورد که شش تای آنها زنده ماندند که نرخ طبیعی محسوب می‌شود. دانشمندان سلامت مادر و رفتار فعال توله‌ها را تأیید کردند.

این آزمایش به دلیل تغییر در برنامه بازگشت شنژو-۲۱ با چالش‌هایی در رساندن غذا مواجه شد.

برای غلبه بر این مشکل، متخصصان از شیر سویا از منوی فضاپیما استفاده کردند. سلامت حیوانات توسط یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که داده‌ها را مستقیماً به دانشمندان منتقل می‌کرد، کنترل می‌شد.

این تحقیق نشان دهنده اولین چرخه کامل آزمایش‌های چینی با حیوانات در فضا است که شامل آماده‌سازی برای ماموریت، خود ماموریت و سفر بازگشت می‌شود. آکادمی علوم چین قصد دارد چنین آزمایش‌هایی را در آینده گسترش دهد.

منبع: TASS

برچسب ها: موش ها ، موش آزمایشگاهی ، فضانوردی ، زایمان
خبرهای مرتبط
اگر موش‌های آزمایشگاهی را در طبیعت قرار دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
نتیجه انتقال ژن انسان‌های منقرض شده به موش چه بود؟
نوع‌دوستی در حیوانات/ وقتی موش‌ها غیرتی می‌شوند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
آخرین اخبار
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
درمانی نوآورانه برای صرع که حافظه را بازیابی و از تشنج جلوگیری می‌کند
رسیدن یک ابر پلاسمای خورشیدی به زمین در شب سال نوی میلادی
شناسایی روش‌های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
اطلاعیه OpenAI برای جذب یک مدیر ارشد با حقوق ۵۵۵۰۰۰ دلار
هشدار فوری در مورد شیوع قارچ کشنده مقاوم در برابر دارو در ۶۱ کشور
نتایج تکان دهنده یک مطالعه در مورد پایان جهان
ویژگی‌های کلیدی ساعت جدید شیائومی
کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی؛ آیا قانون تثبیت ظرفیت پزشکی لغو می‌شود؟
درمان سوختگی با روش‌های سنتی و دارو‌های محلی، علمی نیست + فیلم
حذف آزمون هماهنگ پایه ششم و بازگشت گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی
تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأمین کتاب‌های درسی برای ۸۳ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور