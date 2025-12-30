باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موشهای چینی پس از دو هفته اقامت در ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) با موفقیت فرزندان سالمی به دنیا آوردند که دستاوردی مهم در مطالعه اثرات فضا بر تولید مثل حیوانات است.
چهار جونده در ۳۱ اکتبر با فضاپیمای شنژو-۲۱ به ایستگاه فضایی بینالمللی پرتاب شدند و دو هفته را در مدار زمین گذراندند. پس از بازگشت آنها، یک موش ماده ۹ توله به دنیا آورد که شش تای آنها زنده ماندند که نرخ طبیعی محسوب میشود. دانشمندان سلامت مادر و رفتار فعال تولهها را تأیید کردند.
این آزمایش به دلیل تغییر در برنامه بازگشت شنژو-۲۱ با چالشهایی در رساندن غذا مواجه شد.
برای غلبه بر این مشکل، متخصصان از شیر سویا از منوی فضاپیما استفاده کردند. سلامت حیوانات توسط یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که دادهها را مستقیماً به دانشمندان منتقل میکرد، کنترل میشد.
این تحقیق نشان دهنده اولین چرخه کامل آزمایشهای چینی با حیوانات در فضا است که شامل آمادهسازی برای ماموریت، خود ماموریت و سفر بازگشت میشود. آکادمی علوم چین قصد دارد چنین آزمایشهایی را در آینده گسترش دهد.
منبع: TASS