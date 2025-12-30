مقامات شمال اوکراین با صدور دستوری فوری، فرمان تخلیه کامل ۱۴ روستای استراتژیک در نزدیکی مرز بلاروس را صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات منطقه «چرنیهیف» در شمال اوکراین امروز سه‌شنبه دستور تخلیه ۱۴ روستا در نزدیکی مرز بلاروس را صادر کردند.

ویاچسلاو چاوش، رئیس اداره نظامی منطقه با اعلام اینکه «شورای دفاع تصمیم به تخلیه ۱۴ روستای مرزی گرفته است که هنوز ۳۰۰ نفر در آنها ساکن هستند»، افزود: «مناطق مرزی هر روز هدف حملات توپخانه‌ای و بمباران قرار می‌گیرند.»

شایان ذکر است که حمله شب گذشته اوکراین به منطقه نووگورود، یکی از جسورانه‌ترین و استراتژیک‌ترین عملیات‌های پهپادی اوکراین علیه شخص ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه محسوب می‌شود. این حمله درست در آستانه سال نو میلادی انجام شد، زمانی که پوتین معمولا در این اقامتگاه حضور دارد.

به گفته لاوروف، روسیه قصد ندارد پس از این حمله از روند مذاکرات خارج شود، اما موضع مذاکراتی روسیه با توجه به گذار نهایی رژیم کی‌یف به سیاست تروریسم دولتی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آلکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه نیز گفت که حمله پهپادی اوکراین به محل اقامت رئیس ‌جمهور روسیه تلاشی جدی برای تضعیف روند مذاکرات بوده است. او تاکید کرد که کی‌یف هر بار که مذاکرات وارد مرحله حساسی می‌شود، دست به اقدامات تحریک‌آمیز می‌زند.

منبع: النشره

