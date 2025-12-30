یک مطالعه جدید، روش‌های مؤثری را برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا شناسایی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با فرا رسیدن زمستان، خطر ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا افزایش می‌یابد و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آن را مهم می‌کند.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که علاوه بر اقدامات استاندارد مانند شستن دست‌ها، تهویه مناسب و واکسیناسیون، روش‌های کمتر رایج، اما مؤثری برای تقویت سیستم ایمنی وجود دارد.

طبق مجله Science Focus، حفظ سطح رطوبت مطلوب، کلید پیشگیری از عفونت‌های ویروسی است. تحقیقات نشان داده است که ویروس‌های آنفولانزا در هوای خشک بیشتر زنده می‌مانند و رطوبت کم، سیستم دفاعی بدن را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود غشا‌های مخاطی چشم‌ها، بینی و گلو کمتر مؤثر باشند. بنابراین، متخصصان توصیه می‌کنند رطوبت داخل خانه را با استفاده از دستگاه بخور با کنترل خودکار بین ۴۰ تا ۶۰ درصد حفظ کنید.

پیش از این اعتقاد بر این بود که فعالیت بدنی شدید، سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند و خطر بیماری را افزایش می‌دهد. با این حال، مطالعات انجام شده توسط دکتر جان کمپبل از دانشگاه بث، خلاف این را نشان داده است. در طول ورزش، سلول‌های ایمنی فعال می‌شوند و به بافت‌های آسیب‌پذیر مهاجرت می‌کنند و در نتیجه دفاع بدن را تقویت می‌کنند. تمام تمرینات هوازی و قدرتی در تحریک تولید پروتئین‌هایی که از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می‌کنند، مؤثر هستند.

در مورد ویتامین‌ها، نشان داده شده است که ویتامین D سیستم ایمنی را در طول زمستان تقویت می‌کند، در حالی که ویتامین C فقط مدت زمان بیماری را به میزان کمی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، به بزرگسالان توصیه می‌شود که از اکتبر تا مارس روزانه ۱۰ میکروگرم ویتامین D مصرف کنند. تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه سوری نشان داده است که ویتامین D۳ نسبت به D۲ برتر است، زیرا ژن‌هایی را فعال می‌کند که دفاع در برابر ویروس‌ها و باکتری‌ها را تقویت می‌کنند.

منبع: روزنامه ایزوستیا

برچسب ها: سرماخوردگی ، انفلونزا ، پیشگیری از سرماخوردگی ، شستن دست ها ، ویتامین دی ، ورزش
خبرهای مرتبط
خوراکی‌هایی که هنگام سرماخوردگی توصیه نمی‌شود
برای پیشگیری از سرماخوردگی چه بخوریم؟
باور‌های غلط درباره سرماخوردگی را بشناسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
آخرین اخبار
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
درمانی نوآورانه برای صرع که حافظه را بازیابی و از تشنج جلوگیری می‌کند
رسیدن یک ابر پلاسمای خورشیدی به زمین در شب سال نوی میلادی
شناسایی روش‌های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
اطلاعیه OpenAI برای جذب یک مدیر ارشد با حقوق ۵۵۵۰۰۰ دلار
هشدار فوری در مورد شیوع قارچ کشنده مقاوم در برابر دارو در ۶۱ کشور
نتایج تکان دهنده یک مطالعه در مورد پایان جهان
ویژگی‌های کلیدی ساعت جدید شیائومی
کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی؛ آیا قانون تثبیت ظرفیت پزشکی لغو می‌شود؟
درمان سوختگی با روش‌های سنتی و دارو‌های محلی، علمی نیست + فیلم
حذف آزمون هماهنگ پایه ششم و بازگشت گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی
تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأمین کتاب‌های درسی برای ۸۳ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور