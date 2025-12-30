باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با فرا رسیدن زمستان، خطر ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا افزایش می‌یابد و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آن را مهم می‌کند.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که علاوه بر اقدامات استاندارد مانند شستن دست‌ها، تهویه مناسب و واکسیناسیون، روش‌های کمتر رایج، اما مؤثری برای تقویت سیستم ایمنی وجود دارد.

طبق مجله Science Focus، حفظ سطح رطوبت مطلوب، کلید پیشگیری از عفونت‌های ویروسی است. تحقیقات نشان داده است که ویروس‌های آنفولانزا در هوای خشک بیشتر زنده می‌مانند و رطوبت کم، سیستم دفاعی بدن را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود غشا‌های مخاطی چشم‌ها، بینی و گلو کمتر مؤثر باشند. بنابراین، متخصصان توصیه می‌کنند رطوبت داخل خانه را با استفاده از دستگاه بخور با کنترل خودکار بین ۴۰ تا ۶۰ درصد حفظ کنید.

پیش از این اعتقاد بر این بود که فعالیت بدنی شدید، سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند و خطر بیماری را افزایش می‌دهد. با این حال، مطالعات انجام شده توسط دکتر جان کمپبل از دانشگاه بث، خلاف این را نشان داده است. در طول ورزش، سلول‌های ایمنی فعال می‌شوند و به بافت‌های آسیب‌پذیر مهاجرت می‌کنند و در نتیجه دفاع بدن را تقویت می‌کنند. تمام تمرینات هوازی و قدرتی در تحریک تولید پروتئین‌هایی که از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می‌کنند، مؤثر هستند.

در مورد ویتامین‌ها، نشان داده شده است که ویتامین D سیستم ایمنی را در طول زمستان تقویت می‌کند، در حالی که ویتامین C فقط مدت زمان بیماری را به میزان کمی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، به بزرگسالان توصیه می‌شود که از اکتبر تا مارس روزانه ۱۰ میکروگرم ویتامین D مصرف کنند. تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه سوری نشان داده است که ویتامین D۳ نسبت به D۲ برتر است، زیرا ژن‌هایی را فعال می‌کند که دفاع در برابر ویروس‌ها و باکتری‌ها را تقویت می‌کنند.

منبع: روزنامه ایزوستیا