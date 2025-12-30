باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حقلطفی جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به گزارش ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد در سطح استان، از اتخاذ تصمیمات جدید این ستاد خبر داد.
وی اضافه کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، فردا چهارشنبه ۱۰ دی ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی، بیمهها، بانکها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قزوین تعطیل اعلام میشود.
حقلطفی افزود: تمامی مدارس استان در نوبتهای صبح و بعدازظهر، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز تعطیل خواهند بود.
معاون استاندار تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی بیان کرد: جلسات استانداری قزوین طبق برنامه پیشبینیشده برگزار خواهد شد.
حقلطفی در خصوص وضعیت آزمونها اعلام کرد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندیشده برگزار میشود.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد:خدمات بانکی از طریق شعب کشیک بانکها در استان به شهروندان ارائه خواهد شد.
منبع: استانداری قزوین