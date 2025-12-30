باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آزمایشگاه نجوم خورشیدی موسسه تحقیقات فضایی در آکادمی علوم روسیه اعلام کرد که یک ابر پلاسمای ناشی از دو شراره خورشیدی ممکن است در شب ۳۱ دسامبر - ۱ ژانویه به زمین برسد.

این شراره‌های خورشیدی که به عنوان کلاس M طبقه‌بندی می‌شوند، در روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ثبت شدند. در بیانیه‌ای از سوی آزمایشگاه توضیح داده شده است که این شراره‌ها یک ابر پلاسمای متوسط ​​را به فضا پرتاب کرده‌اند. تقریباً سه روز طول می‌کشد تا این ابر از خورشید به زمین برسد و انتظار می‌رود در شب ۳۱ دسامبر - ۱ ژانویه به سیاره ما برسد.

کارشناسان این آزمایشگاه همچنین گزارش دادند که علاوه بر یک شراره کلاس C در ساعت ۶:۰۵ صبح به وقت مسکو، سه شراره خورشیدی قدرتمند کلاس M را در اوایل همان روز مشاهده کرده‌اند.

منبع: روزنامه ایزوستیا