آزمایشگاه نجوم خورشیدی موسسه تحقیقات فضایی در آکادمی علوم روسیه اعلام کرد که یک ابر پلاسمای ناشی از دو شراره خورشیدی ممکن است در شب ۳۱ دسامبر - ۱ ژانویه به زمین برسد.
این شرارههای خورشیدی که به عنوان کلاس M طبقهبندی میشوند، در روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ثبت شدند. در بیانیهای از سوی آزمایشگاه توضیح داده شده است که این شرارهها یک ابر پلاسمای متوسط را به فضا پرتاب کردهاند. تقریباً سه روز طول میکشد تا این ابر از خورشید به زمین برسد و انتظار میرود در شب ۳۱ دسامبر - ۱ ژانویه به سیاره ما برسد.
کارشناسان این آزمایشگاه همچنین گزارش دادند که علاوه بر یک شراره کلاس C در ساعت ۶:۰۵ صبح به وقت مسکو، سه شراره خورشیدی قدرتمند کلاس M را در اوایل همان روز مشاهده کردهاند.
منبع: روزنامه ایزوستیا