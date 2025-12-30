باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست مشترک نمایندگان اتحادیهها و شهرداری تهران با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران و رئیس اتاق اصناف تهران برگزار شد.
داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در حاشیه این نشست در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک با نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی گفت: در این جلسات تلاش شده تا مسائل و دغدغههای صنوف بهویژه مشکلات مربوط به شهرداریهای مناطق در زمینه ساماندهی و مباحث شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها پیگیری شود.
وی افزود: همکاری شهرداری با اتحادیهها رویکردی کاملاً مثبت دارد و هدف، ساماندهی صنوف بهویژه صنوف مزاحم و انتقال تدریجی آنها به خارج از محدوده مرکز و حاشیه شهر است.
گودرزی گفت: این اقدام موجب بهبود وضعیت ایمنی، تردد و آسایش مردم و کسبه در مناطق ۱۱ و ۱۲ و محدودههای بازار خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران اظهار کرد: با همکاری اتحادیهها، روند ساماندهی و انضباطبخشی در بازار آغاز شده و ادامه دارد تا شهر چهرهای منظمتر پیدا کند و شهروندان بتوانند با آرامش بیشتر برای خرید و رفتوآمد اقدام کنند.
گودرزی گفت: چند هزار صنف زیرمجموعه اتحادیهها بخشی از جامعه شهری هستند و رفع سریع مشکلاتی نظیر عوارض و مجوز تابلوها، علاوه بر کاهش دغدغه کسبه، اثر مستقیمی بر خدمات به شهروندان دارد.
وی در ادامه به طرح انتقال برخی صنوف خاص به شهرکهای تخصصی اشاره کرد و گفت: صنوفی همچون فروشندگان مواد شیمیایی، چرم و کفش، طلا و سایر صنوف صنعتی که حضورشان در مرکز شهر با مشکلاتی همراه است، به مجموعههای بزرگ و تخصصی در حاشیه شهر منتقل خواهند شد. این اقدام، ضمن فراهم کردن شرایط مناسبتر برای تولیدکنندگان، دسترسی ایمنتر و سامانیافتهتری برای مردم ایجاد میکند.
گودرزی اظهار کرد: تمرکز بالای صنوف در مرکز شهر یکی از عوامل ترافیک تهران است و برای حل ریشهای این مشکل، باید این صنوف به خارج از محدوده مرکزی شهر منتقل شوند.
وی در پایان اظهار کرد: مصوبات خوبی در این زمینه با اتاق اصناف و اتحادیهها به تصویب رسیده و شهرداری تهران در مسیر اجرای آنها گامهای عملی برداشته است.