باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی پس از حضورش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارائه گزارش به نمایندگان در خصوص اقدامات و برنامههای این سازمان، گفت: طبق روال هر چند وقت یکبار، گزارشی از فعالیتهای سازمان انرژی اتمی به کمیسیون امنیت ملی ارائه شد. در جلسه امروز، مروری بر اقدامات انجامشده، برنامههای در دست اجرا و طرحهای آینده سازمان صورت گرفت و گزارشها عمدتاً معطوف به پیشرفتها بود.
وی افزود: خوشبختانه در حوزههای مختلف، فعالیتها بهنحو احسن در حال پیشرفت است. علت اصلی این روند، وجود انگیزه بالا در میان همکاران ماست؛ بهویژه پس از جنگ، این انگیزه مضاعف شده و همه تلاش دارند خدمات شایستهای به ملت ارائه دهند.
تولید کربن ۱۳ به روش پیشرفته آغاز شده است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به دستاوردهای اخیر این سازمان تصریح کرد: تنها در روز گذشته، سه پیشرفت اساسی از سوی این سازمان به ثبت رسید؛ برای نخستینبار، شتابدهنده صنعتی در کشور راهاندازی شد که کاربردهای متنوعی در حوزه محیط زیست، پزشکی، فناوری هستهای و تحقیقات دارد. این شتابدهنده در سطح کاملاً بومی است و توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده؛ بهطوریکه حدود چهار سال کار مداوم صورت گرفت تا از روز گذشته به بهرهبرداری برسد. کمالوندی ادامه داد: همچنین تولید کربن ۱۳ به روش پیشرفته آغاز شده است. این پروژه پیشرفته با راهاندازی یک برج ۱۲ متری در مقیاس نیمهصنعتی انجام شده و محصول آن در حوزههای پزشکی، هستهای، تولید رادیودارو، صنایع مختلف و همچنین محیط زیست کاربرد دارد.
سیکلوترونی با تکیه بر توان داخلی دوباره فعال شد
وی با اشاره به راهاندازی مجدد یکی از تجهیزات مهم سازمان گفت: سیکلوترونی که حدود دو سال به دلیل عدم تأمین قطعات از کار افتاده بود، با تکیه بر توان داخلی دوباره فعال شد. با وجود اینکه تجهیزات و قطعات این دستگاه در اختیار ما قرار نمیگرفت، متخصصان داخلی موفق شدند همه قطعات مورد نیاز را تولید کنند و خوشبختانه این سیکلوترون از روز گذشته رسماً فعالیت خود را از سر گرفت و به تولید رادیودارو کمک میکند. هرچند در این حوزه با کمبود مواجه نبودیم، اما این اقدام شرایط بهتری را برای تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات فراهم میکند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: تمامی تجهیزات و قطعات ساختهشده کاملاً بومی است و یکی از اجزای اصلی، یعنی چشمه الکترون، بهطور کامل توسط متخصصان داخلی طراحی و تولید شده که جهش مهمی در این حوزه به شمار میرود.
کمالوندی در پاسخ به سؤالی درباره ملموس نبودن دستاوردهای انرژی اتمی برای مردم گفت: زمانی که نعمتی بهصورت مستمر در اختیار داریم، کمتر متوجه آن میشویم؛ اما اگر دچار اختلال شود، اهمیتش آشکار میشود. بهعنوان مثال، اگر رادیودارو در کشور تولید نشود، شرایط بسیار دشواری ایجاد خواهد شد. هر یک از ما در طول سال از خدمات تصویربرداری پزشکی استفاده میکنیم که مبتنی بر فناوریهای هستهای است، اما این موضوع کمتر دیده میشود.
وی افزود: در حوزه صنعت نیز تقریباً هیچ صنعتی وجود ندارد که از تجهیزات هستهای مانند چگالیسنجها و سطحسنجهای اتمی و … استفاده نکند. ممکن است مردم این فناوریها را بهصورت مستقیم احساس نکنند، اما در متن زندگی روزمره آنان حضور دارد.
اگر فناوری هستهای نبود مردم به طور ملموس با مشکلات آن مواجه میشدند
کمالوندی با تأکید بر نقش نخبگان گفت: نخبگان باید اطلاعات درست و دقیق را به مردم منتقل کنند. متأسفانه برخی افراد، انرژی هستهای را صرفاً در غنیسازی یا تولید برق خلاصه میکنند و بهاشتباه آن را در یک کفه ترازو و معیشت را در کفه دیگر قرار میدهد در حالی که چنین تصوری نادرست است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فناوری هستهای در حوزههای کشاورزی، بهداشت، صنعت و محیط زیست نقش مؤثری دارد و اگر این فناوری وجود نداشته باشد، مردم بهطور ملموس با مشکلات آن مواجه خواهند شد.
