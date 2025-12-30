پلیس امنیتی ترکیه با متلاشی کردن یک هسته تروریستی داعش، از وقوع یک فاجعه خونین در پایتخت خود جلوگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ترکیه امروز سهشنبه اعلام کردند که ۴ عضو گروه تروریستی «داعش» از جمله دو شهروند عراقی را در آنکارا، پایتخت این کشور، بازداشت کردهاند. این افراد در حال برنامهریزی برای انجام «حملات انتحاری» در داخل خاک ترکیه بودند.
بر اساس اطلاعاتی که رسانههای ترکیه به نقل از منابع رسمی امنیتی منتشر کردند، بازداشت این چهار نفر در جریان یک عملیات امنیتی در هفته گذشته انجام شده و خبر آن امروز (سهشنبه) رسما اعلام شده است.
این منابع ذکر کردند که دو نفر از بازداشتشدگان، اتباع کشور عراق هستند که قرار بود حملات انتحاری و مسلحانه را اجرا کنند. وظیفه دو نفر دیگر (که تابعیت آنها ذکر نشده) واسطهگری برای تامین سلاح و مواد منفجره بوده است.
مقامات امنیتی ترکیه تاکید کردند که این تیم تروریستی قصد داشت حمله خود را در آنکارا انجام دهد و برای اجرای این عملیات از مدتها پیش در حال آمادهسازی و تدارک مستمر بودند.
روز گذشته در جریان عملیات امنیتی علیه عناصر گروه تروریستی داعش در استان یالوا واقع در شمال غربی ترکیه، ۷ نیروی پلیس این کشور مجروح شدند. شبکه «تیآرتی» ترکیه گزارش داد که افراد مظنون هنگام اجرای عملیات به سوی نیروهای انتظامی تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن ۷ پلیس شد.
