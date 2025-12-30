سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند و کمیسیون با افزایش مالیات مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه عصر امروز موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی افزایش مالیات به میزان ۱۲ درصد موافق نکردند و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد در سال آینده باقی ماند؛ این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شده است.

سخنگوی تلفیق همچنین گفت ‏که حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد تعیین شد وبرای حداقل‌بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد. 

برچسب ها: کمیسیون تلفیق مجلس ، بودجه 1405
۲۰:۲۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
حداقل افزایش اگه زیر ۵۰ باشه به درد نمیخوره
تازه ۵۰ باشه بهبودی نمیشه فقط در جا میزنیم
