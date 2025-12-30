سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند و کمیسیون با افزایش مالیات مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه عصر امروز موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی افزایش مالیات به میزان ۱۲ درصد موافق نکردند و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد در سال آینده باقی ماند؛ این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمتها اتخاذ شده است.
سخنگوی تلفیق همچنین گفت که حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد تعیین شد وبرای حداقلبگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.
منبع: ایسنا