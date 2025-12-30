اسامی آثار منتخب جشنواره تئاتر استانی چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از سوی دبیرخانه این رویداد هنری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اسامی آثار منتخب جشنواره تئاتر استان‌های این دوره از رویداد ملی و بین‌المللی را اعلام کرد. 

گیلدا حمیدی، ابراهیم پشت‌کوهی، مجید رحمتی، نصرت الله مسعودی و اتابک نادری هیات انتخاب این بخش از جشنواره را به عهده داشتند.

براین اساس ۱۴ اثر برگزیده‌ی جشنواره تئاتر استان‌ها در این دوره از جشنواره حضور دارند عناوین آثار به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام اثر، نویسنده، کارگردان، استان و شهر به شرح زیر است: 

- آداب شکار روباه/ ابراهیم عادلنیا / حیدر احمدی / بوشهر – بردخون
- آرکتایپ/ مصطفی نصیری / مصطفی نصیری / خراسان رضوی - مشهد
- آرگومان/دانیال محبی و یوسف میرزایی / دانیال محبی/ کرمانشاه- کرمانشاه 
- اسب‌های طاعون/ رضا گشتاسب / میثم ملازینل / قزوین-قزوین
- برادرد/ امیررضا مرادی / امیرضا مرادی / زنجان-زنجان 
- بیتابستان/ امیررضا کوهسانی / سعید زارع - علی رفیعی / مرکزی -دلیجان
- ترانسفر/ امیر بهبودنیا / شهرزاد بداغی / فارس - شیراز
- چیپست/شهرام پورعسکر- علی عباسیه / شهرام پورعسکر- علی عباسیه /خوزستان - آبادان
- رولور/ پوریا کاکاوند / علیحسین افشاری / کردستان - بیجار
- سنگ کاغذ پایان/ امیرحسین صیدآبادی / امیرحسین صیدآبادی / گلستان- گرگان 
- فروشکست/ امیر یوسف دهقان / افرا جبار زارع / اصفهان-اصفهان 
- گُر (بردین) / داریوش خدادادی / داریوش خدادادی / چهار محال و بختیاری -شهرکرد
- گداز/ رضا گشتاسب / حسین اصیلی / هرمزگان - میناب
- نسخه نسوان ناکام/ رضا مختارزاده / نازخاتون هوشمند / بوشهر - کنگان

چهل‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی

