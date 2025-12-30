شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری محفل انس با قرآن کریم در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - محفل بزرگ انس با قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تعمیق در کلام وحی محفل انس با قرآن مجید در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. گفتنی است این مراسم با حضور استاد حاج حمید شاکرنژاد قاری ممتاز بین المللی قرآن مجید و حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، رؤسای ادارات و اقشار مختلف مردم محفل انس با قرآن مجید در مسجد حضرت صاحب الامر (عج) این شهرستان صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

برچسب ها: محفل انس با قرآن‌کریم ، سوژه خبری ، کتاب مقدس
