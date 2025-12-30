فرمانده انتظامی مرودشت از تیراندازی در مراسم تشییع و دستگیری ۵ نفر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت، بیان کرد: در پی گزارشی از شهروندان به پلیس مبنی بر اینکه در بخش درودزن در جریان مراسم تشییع یکی از شهروندان، عده‌ای، به رسم دیرینه و غلط اقدام به تیراندازی با اسلحه غیرمجاز می‌کنند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه برابر قانون حمل، نگهداری و استفاده از سلاح شکاری و جنگی غیرمجاز ممنوع است، افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شدند هر ۵ عامل تیراندازی را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه تیراندازی در این مراسم و آئین‌ها علاوه بر ایجاد ترس و وحشت عمومی، تهدیدی جدی برای شهروندان بخصوص کودکان و سالمندان است، تصریح کرد: در این خصوص ۵ قبضه اسلحه غیرمجاز از متهمان نیز کشف شد.

سرهنگ نوشاد با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، اضافه کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امننیت عمومی از جمله تیراندازی در مراسم و آئین‌های مختلف به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس