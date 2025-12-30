استفاده از تجهیزات كاهنده، راهكار مؤثر در مدیریت مصرف آب است

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی نظرزاده امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت یازدهم دیماه، سالروز تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و فاضلاب استان، به تبیین برنامهها، چالشها و راهکارهای پیشروی این بخش پرداخت.
وی با تاکید برضرورت توجه به بحث مدیریت مصرف آب اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف، ساده، کمهزینه و قابل اجرا در مقیاس خانگی و عمومی است که استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، یکی از مؤثرترین ابزارها در این حوزه بهشمار میرود.
مدیرعامل آبفای قم با بیان اینکه تنها شرکت تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف آب استاندارد کشور در استان قم قرار دارد، افزود: این شرکت در حوزه شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف، جزو معدود تولیدکنندگان دارای استاندارد واقعی است و امروز محصولات کاملاً ایرانی آن جایگزین تجهیزات خارجی شدهاند.
نظرزاده تاکید کرد: تجهیزات هماکنون در پروژههای بزرگ آب و فاضلاب کشور از جمله تهران نیز مورد استفاده قرار میگیرند و برای هر نوع کاربری، تجهیزات متناسب طراحی شده است.
وی با اشاره به تجربه موفق نصب این تجهیزات در اماکن پرتردد در شهر قم افزود: بخش قابلتوجهی از تجهیزات نصبشده در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و حرم مطهر امام رضا(ع)، از محصولات تولید داخل است که عملکرد مطلوبی در کاهش مصرف و افزایش بهرهوری داشتهاند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پوشش شبکه فاضلاب شهر قم تصریح کرد: در حال حاضر حدود 42 درصد شهر قم تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و نزدیک به 58 درصد از شهر همچنان فاقد این شبکه است که یکی از چالشهای جدی زیرساختی استان محسوب میشود.
وی از آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب قم با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانهروز خبر داد و افزود: این تصفیهخانه برای جمعیتی بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر طراحی شده و طی ماههای اخیر وارد فاز اجرایی شده و هماکنون با سرعت مناسبی در حال اجراست.
نظرزاده با بیان اینکه همزمان با احداث تصفیهخانه، عملیات اجرای خطوط انتقال نیز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بخشی از این خطوط مشترک با خط انتقال شرق قم بوده و مناطق مهمی از جمله بلوار غدیر، بلوار فردوسی، بلوار کبیری و محدودههایی مانند انسجام و ۱۵ خرداد را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی یادآور شد: با توجه به محدودیت ظرفیت فعلی تصفیهخانهها، توسعه گسترده شبکه فاضلاب در داخل شهر منوط به افزایش ظرفیت تصفیه و تأمین منابع اعتباری جدید است.
مدیرعامل آبفای قم در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن اظهار داشت: در پروژههای مسکن ملی پردیسان، سایت شهید رئیسی و سایتهای ۲۷ ، 17 و 22 هکتاری، شبکههای آب و فاضلاب بهطور کامل اجرا شده و به محض آمادهسازی واحدها، خدماترسانی بدون وقفه برقرار میشود.
وی با تاکید بر اینکه در پروژههای مسکن ملی، شرکت آب و فاضلاب استان قم در اجرای زیرساختها پیشتاز بوده است، اظهار کرد: سایت طایقان، تمامی واحدهای ساختهشده دارای شبکه آب هستند و سایر زیرساختها از جمله مخازن، خطوط انتقال و تصفیهخانهها نیز بهصورت همزمان در حال اجراست.
نظرزاده با بیان اینکه در منطقه پرنیان حدود ۳۰ کیلومتر شبکه آب اجرا شده، یادآور شد: عملیات اجرایی در اسلامآباد آغاز شده و پیمانکار اجرای شبکه فاضلاب طایقان نیز انتخاب شده است ضمن اینکه شبکه فاضلاب پرنیان در دستور کار قرار دارد تا همزمان با استقرار جمعیت، خدمات کامل ارائه شود.
وی با تأکید بر شرایط اقلیمی استان قم بیان کرد: قم در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد و بخش قابلتوجهی از آب شرب استان از فواصل طولانی، حتی بیش از ۳۰۰ کیلومتر، تأمین میشود. از اینرو ناگزیر هستیم در همه بخشها اعم از شرب، صنعت و کشاورزی، به سمت سازگاری با کمآبی حرکت کنیم.
مدیرعامل آبفای قم با بیان یانکه آب مسئلهای صرفاً فنی و مهندسی نیست، خاطرنشان کرد: مجموعهای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی در آن نقش دارد، اگرچه کشور در حوزه تأمین آب، سدسازی، خطوط انتقال و حتی آبشیرینکنها به توانمندیهای قابلتوجهی دست یافته، اما راهحل اصلی، اصلاح رفتار مصرف و مدیریت تقاضاست.
وی با بیان اینکه باید در همه بخشها اعم از شرب، صنعت و کشاورزی، به سمت سازگاری با کمآبی حرکت کنیم، گفت: در چنین شرایطی، آب باید محور توسعه باشد و هیچ برنامه توسعهای، چه در حوزه صنعت و چه در توسعه شهری، نباید بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آبی اجرا شود.
نظرزاده تصریح کرد: اگر آب وجود داشته باشد توسعه امکانپذیر است و در صورت محدودیت منابع، توسعه نیز باید متناسب با میزان آب در دسترس مدیریت شود.
وی با اشاره به جایگاه آب در فرهنگ دینی گفت: در آموزههای اسلامی، صرفهجویی در مصرف آب بهشدت مورد تأکید قرار گرفته و حتی اسراف در وضو نکوهش شده است و این نگاه میتواند پشتوانهای قوی برای فرهنگسازی مصرف بهینه در جامعه باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان با تأکید بر نقش رسانهها خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی دقیق، ملموس و مستمر درباره وضعیت آب، راهکارهای ساده کاهش مصرف و نتایج استفاده از تجهیزات کاهنده، میتواند نقش تعیینکنندهای در تغییر الگوی مصرف و همراهی مردم با برنامههای صنعت آب ایفا کند.
منبع:روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم