باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد سلطانی کارشناس سیاست گذاری انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با تشدید ناترازی انرژی در کشور، کارشناسان حوزه انرژی بر ضرورت جمع‌آوری و جایگزینی بخاری‌های راندمان پایین و فرسوده به‌عنوان یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای مدیریت مصرف سوخت تأکید می‌کنند.

وی افزود:بخاری‌هایی که عمدتاً عمر بالایی دارند و با فناوری‌های قدیمی کار می‌کنند، سهم قابل توجهی در اتلاف گاز طبیعی و افزایش آلایندگی دارند.

او بیان کرد: بخاری‌های فرسوده در مقایسه با تجهیزات گرمایشی نو و پربازده، تا چند ده درصد مصرف گاز بیشتری دارند. این موضوع در فصل سرد سال، فشار مضاعفی بر شبکه گازرسانی وارد کرده و منجر به ناترازی میان تولید و مصرف انرژی می‌شود؛ ناترازی‌ای که پیامد آن محدودیت برای صنایع، افزایش هزینه‌های تأمین انرژی و تشدید آلودگی هوا در کلان‌شهرهاست.

وی ادامه داد: خروج تدریجی بخاری‌های راندمان پایین و جایگزینی آن‌ها با بخاری‌های استاندارد و پربازده، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف گاز، بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها ایفا کند.

او بیان کرد:علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، از نظر اقتصادی نیز کاملاً توجیه‌پذیر است؛ چرا که کاهش مصرف سوخت، هزینه‌های ملی تأمین انرژی را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه می‌تواند به‌عنوان یک فرصت جدی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تولید تجهیزات گرمایشی مطرح شود گفت: توسعه خطوط تولید بخاری‌های پربازده، ایجاد مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان و اجرای طرح‌های جایگزینی با مشارکت بخش خصوصی، زمینه اشتغال‌زایی و رونق صنایع داخلی را فراهم می‌کند.

به گفته او ، ثبات سیاست‌گذاری و تضمین خرید یا حمایت‌های هدفمند دولتی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این حوزه افزایش دهد.

وی افزود: با همکاری هم‌زمان دولت، بخش خصوصی و مردم است. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مزایای بخاری‌های کم‌مصرف، ارائه تسهیلات برای خانوارها و تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای تجهیزات گرمایشی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر خروج بخاری‌های فرسوده را هموار کند.

وی ادامه داد: جمع‌آوری بخاری‌های راندمان پایین نه‌تنها یک اقدام فنی، بلکه گامی راهبردی در جهت کاهش ناترازی انرژی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری پایدار در بخش انرژی کشور به شمار می‌رود.