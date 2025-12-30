رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان قرار گیرد؛ زیرا سرمایه اجتماعی بنیان توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی گفت: با توجه به اینکه دو مأموریت اصلی مددکاری اجتماعی مبنی بر کمک به ارتقای مستمر کیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی است، از این رو سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی، مددکاران اجتماعی را سفیران این سلامت می‌داند، امسال با شعار «مددکاری اجتماعی و سرمایه اجتماعی» بر اهمیت نقش مددکاران اجتماعی در تقویت انسجام، اعتماد و همبستگی اجتماعی تاکید می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این مسیر چند نکته اساسی را یادآور می‌شوم؛ گفت: مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان قرار گیرد؛ زیرا سرمایه اجتماعی بنیان توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی است؛ انباشت داده‌ها و تجارب ارزشمند مددکاران اجتماعی باید در سیاستگذاری‌های اجتماعی کشور به‌کار گرفته شود تا نقش‌آفرینی آنان در مدیریت اجتماعی پررنگ‌تر شود.

حسینی تاکید کرد: دیده‌بانی اجتماعی مددکاران اجتماعی فرصتی بی‌بدیل برای رصد دقیق وضعیت ذی‌نفعان و جامعه است و می‌تواند پشتوانه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های علمی و مبتنی بر شواهد باشد؛ بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های تخصصی در سه حوزه تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت، سرمایه اجتماعی را تقویت و کارآمدی خدمات را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، تخصصی شدن خدمات مددکاری اجتماعی، پاسخگویی مناسب‌تر به نیاز‌های گروه‌های هدف و افزایش اعتماد عمومی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه توجه به ارتقای کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی و توسعه خدمات مراقبتی برای آنان ضرورتی انکارناپذیر است، افزود: شناسایی و ثبت مددکاری اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، حق مسلم این قشر است که سلامت روانی - اجتماعی آنان تحت تأثیر مشکلات مراجعان قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: آشنایی و آموزش حقوق شهروندی به گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی از جمله زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و اقشار آسیب‌پذیر، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی است.

به گفته وی، مشارکت مددکاران در تولید محتوا، گزارش‌های مبتنی بر شواهد، مطالبه‌گری، مدافعه‌گری و حمایت‌طلبی در راستای حق زندگی شایسته، از وظایف مهم آنان است.

حسینی افزود: این اقدامات باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراه باشد تا دسترسی به خدمات عمومی برای همه افراد، در شرایط عادی و بحرانی، تسهیل شود.

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، مددکاری اجتماعی
