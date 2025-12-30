فرماندار شهرستان بناب در جریان بازدید، شریان‌های ورودی آب سد دوش را مورد بررسی قرار داد و تأمین و احیای آب این سد را از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: پیش از هر اقدامی، باید موضوع تأمین پایدار آب سد دوش در اولویت قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب با اشاره به مشکلات موجود در این کمپ گردشگری از جمله فراموشی متولیان در نگهداری و کمبود امکانات رفاهی، بر لزوم ساماندهی زیرساخت‌ها برای استفاده عموم مردم تأکید کرد.

 وی همچنین مشارکت و یاری‌گری جوامع محلی روستا را بهترین راهکار برای حفظ و نگهداری کمپ گردشگری و تأمین پایدار آب سد دوش دانست و افزود: اگر پای گردشگران و مردم منطقه به این مکان به‌عنوان یک مقصد گردشگری باز شود، این اقدام نه‌تنها موجب رونق روستای دوش خواهد شد، بلکه خدمات و منافع قابل توجهی برای شهرستان بناب نیز به همراه خواهد داشت.

 وی گفت:سد دوش که در پی بارندگی‌های سال گذشته، علاوه بر کارکرد گردشگری، به‌عنوان مخزن تأمین آب کشاورزان منطقه نیز مورد استفاده قرار گرفته، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و معیشتی منطقه ایفا می‌کند.

 فرماندار بناب در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی، خواستار ورود جدی آنها در راستای تأمین آب سد دوش، نگهداری کمپ و حفظ امکانات موجود شد و تصریح کرد: با افرادی که به اموال عمومی و امکانات این مجموعه خسارت وارد کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: تامین اب اشامیدنی سالم ، کشاورزی
