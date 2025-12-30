باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های ملی و استانی، خواستار تسریع در عملیات امدادرسانی، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و تأمین فوری نیاز‌های ضروری مردم در مناطق حادثه‌دیده خوزستان و هرمزگان شد و بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر، دستور داد رسیدگی به وضعیت مصدومان و حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان با اولویت و حساسیت ویژه دنبال شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم ارائه گزارش‌های مستمر از روند امدادرسانی و اقدامات انجام‌شده تأکید کرد تا تصمیمات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

عارف همچنین مسئولیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط را در کاهش آلام مردم مناطق آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط به وضعیت عادی یادآور شد و بر تداوم پیگیری‌ها تا رفع کامل مشکلات تأکید کرد.

استاندارن این دو استان و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از روند امدادرسانی در مناطق آسیب دیده به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.

منبع: ریاست جمهوری