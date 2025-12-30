فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: فردی که از تصاویر خصوصی پرستار فرزندش سوء استفاده کرده بود، روانه زندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده قضایی مبنی بر تهدید به انتشار تصاویر شخصی شاکی از سوی مردی میانسال، رسیدگی به پرونده در پلیس فتا آغاز شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شاکی، پرستار فرزند متهم بوده است، ادامه داد: متهم که تصاویر را در پیام رسان واتساپ به اشتراک گذاشته بود، دستگیر شد و به تصویربرداری پنهانی از شاکی هنگام پرستاری از فرزندش اعتراف کرد.

سرهنگ محمدی، به رسیدگی قضایی پرونده و تحویل متهم به زندان اشاره کرد و گفت: انتشار و همچنین تهدید به انتشار تصاویر اشخاص در فضای مجازی، جرم است و با مرتکبان برابر قانون برخورد خواهد شد.

فسا در فاصله تقریباً ۱۵۳ کیلومتری شیراز قرار دارد.