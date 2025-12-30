معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان از تعطیلی ادارات و مدارس فردا چهارشنبه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی جمالی گفت: با توجه به استقرار سامانه هوای سرد و کاهش محسوس دما و به درخواست شرکت گاز استان، با هدف حفظ پایداری شبکه و تاسیسات گاز و تامین مستمر انرژی برای آحاد جامعه، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی (شورای هماهنگی مدیریت بحران استان) و موافقت استاندار محترم، کلیه دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر واحد‌ها به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان (شامل مراکز تامین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴ تعطیل و همچنین باتوجه درخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بدلیل استمرار وضعیت بیماری آنفلونزا، کلیه سطوح مدارس و مراکز آموزش عالی تعطیل اعلام می‌گردد.

منبع: استانداری گلستان