باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که نیروهای آمریکایی و کشورهای متحد، در روزهای پس از حمله گسترده ۱۹ دسامبر در سوریه، نزدیک به ۲۵ تن از عناصر داعش را کشته یا بازداشت کردهاند.
سنتکام مدعی شد که در جریان ۱۱ ماموریت انجام شده بین ۲۰ تا ۲۹ دسامبر، دستکم ۷ داعشی کشته و مابقی دستگیر شدند. این عملیاتها همچنین منجر به انهدام چهار مخفیگاه اسلحه متعلق به این گروه شد.
این ماموریتهای اخیر در ادامه عملیات موسوم به «چشم شاهین» (Falcon’s Eye) انجام شد که در ۱۹ دسامبر آغاز گشت؛ طی آن عملیات، نیروهای آمریکایی و اردنی با استفاده از بیش از ۱۰۰ مهمات دقیق، بیش از ۷۰ هدف را بمباران کردند. در این حمله گسترده که با مشارکت دهها جنگنده، بالگرد تهاجمی و توپخانه انجام شد، زیرساختها و مواضع تسلیحاتی داعش در سراسر مرکز سوریه منهدم گردید.
در همین راستا، براد کوپر، فرمانده سنتکام ادعا کرد: در سال ۲۰۲۵، گروه داعش در طراحی یا اجرای دستکم ۱۱ توطئه و حمله علیه اهدافی در داخل خاک آمریکا نقش داشته است. در پاسخ به این تهدیدات، نیروهای آمریکایی و متحدانشان در سوریه طی ۱۲ ماه گذشته عملیاتهایی را انجام دادند که منجر به بازداشت بیش از ۳۰۰ تروریست و کشته شدن بیش از ۲۰ تن دیگر شد.
منبع: النشره