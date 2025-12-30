مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت:قیمت محصولات پتروشیمی به نصف کاهش یافته، اما قیمت خوراک، آب و انرژی ما در برخی موارد ۱۰ برابر، ۱۵ برابر، ۲۰ برابر و حتی تا ۳۰ برابر افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سپندار انصار نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عرضه پتروشیمی بندر امام در فرابورس اظهار داشت:در صورت عرضه پتروشیمی بندر امام در فرابورس، سهامی که به فروش می‌رسد جزو دارایی سهامداران است و به هر صورت متعلق به خود آن‌ها خواهد بود.

وی افزود: زمانی که وضعیت نقدینگی سهامداران بهبود پیدا کند، این موضوع به‌صورت طبیعی باعث می‌شود در بحث تقسیم سود با ما همراهی بیشتری داشته باشند و در نتیجه، بخشی از آورده شرکت در پروژه‌ها ثبت شود که این امر قطعاً به بهبود نقدینگی پروژه‌ها کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: به هر حال اگر موضوع عرضه به‌درستی اطلاع‌رسانی شود، قطعاً سهامداران به ما کمک خواهند کرد. ورود سهامداران جدید می‌تواند در تعامل با دولت و بخش تنظیم‌گری مؤثر باشد؛ به‌گونه‌ای که از طریق نمایندگان خود بتوانند در موضوع خوراک‌ها فشار بیاورند و به بهبود نرخ‌ها کمک کنند.

انصار نیک با تأکید بر مزایای عرضه این شرکت در بورس افزود:من فکر می‌کنم عرضه پتروشیمی بندر امام در بورس هم به شفافیت کمک می‌کند، هم نقدینگی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و هم موجب بهبود عملکرد و راندمان سازمان خواهد شد. زمان‌بندی این موضوع مشخص است و پیش‌تر توضیح داده‌ایم. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال، در صورت مناسب بودن شرایط بازار سرمایه، برنامه‌ای که در نظر گرفته شده اجرایی شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت خوراک گفت: خوراک ما که شامل ان‌جی‌ال و نفتا است، توسط وزارت نفت تعیین می‌شود و ما قرارداد مشخصی با آن‌ها داریم. معمولاً زمانی که قراردادها به پایان می‌رسد، فرمول قیمت بازنگری می‌شود. اگر بخواهند قیمت خوراک را افزایش دهند، این موضوع واقعاً برای صنعت پتروشیمی مهلک خواهد بود و حاشیه سود را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیک انصارتصریح کرد: انجام چنین کاری قطعاً برای بنگاه‌های تولیدی کشور و به‌ویژه صنعت پتروشیمی بسیار ناامیدکننده خواهد بود، قدرت رقابتی ما را از بین می‌برد و توان سرمایه‌گذاری ما در پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.

وی افزود: اگر منظور از تغییر خوراک، گاز متان باشد، باید بگویم که این موضوع به‌شدت هزینه‌های تولید را افزایش داده است. به‌عنوان مثال، نمودار حاشیه سود پتروشیمی بندر امام را تهیه کرده‌ایم و همکاران مالی آن را تحلیل کرده‌اند.

او تاکید کرد: از حدود سال ۱۳۷۳ تا امروز، حاشیه سود ما از بالای ۴۰ درصد به زیر ۸ درصد رسیده که بخش عمده آن ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، یعنی حامل‌های انرژی، قیمت آب خام و قیمت گاز بوده است.

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام ادامه داد: فقط در همین دوره مدیریتی خودم، یعنی از سال ۱۴۰۱ که مسئولیت را بر عهده گرفتم، قیمت گاز سوخت و آب خام که با نرخ حدود ۲ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اکنون به نزدیک ۶۰ هزار تومان به ازای هر متر مکعب رسیده است. کافی است به قبوض ارسالی شرکت گاز و سازمان آب نگاه کنید تا ببینید چقدر متورم شده‌اند.

وی گفت:به نظر شما آیا قیمت محصولات پتروشیمی هم ۲۵ برابر شده است؟ اصلاً چنین چیزی نیست. برای مثال، قیمت اتیلن در سال ۱۳۹۳ حدود ۹۲۰ دلار بوده و اکنون به حدود ۶۵۰ دلار رسیده است؛ یعنی حدود ۵۰۰ دلار افت قیمت داشته‌ایم. این در حالی است که دولت قیمت آب و گاز را حدود ۲۵ برابر افزایش داده است.

نیک انصار تأکید کرد: قیمت محصول ما تقریباً نصف شده، اما قیمت خوراک، آب و انرژی ما در برخی موارد ۱۰ برابر، ۱۵ برابر، ۲۰ برابر و حتی تا ۳۰ برابر افزایش داشته است. این افزایش‌ها در چه بازه‌ای اتفاق افتاده؟ افزایش نرخ حاشیه سود بندر امام مربوط به یک بازه ۳۰ ساله است، اما افزایش قیمت آب که به آن اشاره کردم، در یک بازه چهار ساله رخ داده است.