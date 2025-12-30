استاندار گیلان اعلام کرد: تمام ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک‌های استان برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در راستای مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق شناس دقایقی پیش با اشاره به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان از تعطیلی  کلیه ادارات، دستگاه های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بانک‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی برای روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.
وی افزود: این تصمیم  در راستای تامین انرژی پایدار و مدیریت ناترازی انرژی در کشور اتخاذ شده است.
استاندار گیلان همچنین تصریح کرد: تمامی امتحانات هماهنگ و نهایی سراسری مدارس و دانشگاه ها طبق برنامه برگزار خواهد شد.
کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان به هم استانی ها توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.

منبع: روابط عمومی استانداری 

برچسب ها: تعطیلی ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت /
دانش آموزان گیلانی فردا هم مدرسه نمی روند
رشت؛
تعطیلی برخی ازمدارس گیلان
رشت /
بارش برف و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادارات و مراکز آموزشی گیلان فردا چهارشنبه تعطیل شد
آخرین اخبار
ادارات و مراکز آموزشی گیلان فردا چهارشنبه تعطیل شد
محله محوری الویت برنامه ها باشد
اعزام زائر اولی ها از املش به مشهد الرضا