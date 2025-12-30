باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق شناس دقایقی پیش با اشاره به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان از تعطیلی کلیه ادارات، دستگاه های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بانک‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی برای روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.

وی افزود: این تصمیم در راستای تامین انرژی پایدار و مدیریت ناترازی انرژی در کشور اتخاذ شده است.

استاندار گیلان همچنین تصریح کرد: تمامی امتحانات هماهنگ و نهایی سراسری مدارس و دانشگاه ها طبق برنامه برگزار خواهد شد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان به هم استانی ها توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.

