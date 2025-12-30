سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تدابیر فوری برای تأمین آرد و نان در تعطیلات پیش رو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به همراهی و دغدغه ویژه استاندار مازندران در زمینه تأمین نان مورد نیاز مردم و مسافران، گفت: استاندار محترم مازندران با پیگیری مستمر و حمایت از هماهنگی بین دستگاه‌ها، بر اهمیت تداوم عرضه و جلوگیری از کمبود در ایام تعطیلات تأکید ویژه دارند و این امر انگیزه مضاعفی برای مسئولان استان ایجاد کرده است.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین گندم، آرد و نان، افزود: تامین نان تعطیلی‌بردار نیست و مدیران و کارشناسان اداره کل غله در ایام تعطیل پای کار خواهند بود. در صورت نیاز، گندم بیشتری در اختیار کارخانجات تولید آرد قرار می‌گیرد و پیگیری‌های لازم برای تخصیص آرد مازاد به صورت فوق‌العاده نیز انجام خواهد شد تا در این ایام به نانوایان استان اختصاص یابد.

سید محمد جعفری گفت: کارخانجات تولید آرد نیز بدون توقف فعالیت خود را ادامه می‌دهند و میزان تولید و ذخیره آرد افزایش خواهد یافت تا هیچ مشکلی در استان ایجاد نشود.

او با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه توزیع آرد، افزود: توزیع آرد در سطح استان به‌صورت هدفمند و با اولویت شهرستان‌های پرتردد و مسافرپذیر انجام شود. شرکت‌های پیمانکار حمل مکلف هستند آرد مورد نیاز را بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان به شهرستان‌ها منتقل کنند و تمامی انبار‌های آرد استان باید در اسرع وقت تکمیل شود. در این زمینه هیچ‌گونه محدودیتی برای تأمین آرد وجود ندارد و کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها نیز با مدیریت ساعات فعالیت نانوایان، از هرگونه ازدحام و تشکیل صف در نانوایی‌ها جلوگیری نمایند.

جعفری با تأکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در ایام تعطیلات، گفت: کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها با رصد دقیق فعالیت نانوایان و شرکت‌های حمل و توزیع، شرایط تأمین پایدار را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که مردم و مسافران با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نشوند.

او افزود: با اجرای این اقدامات هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده، استان مازندران در ایام تعطیلات پیش‌رو از نظر تأمین گندم، آرد و نان در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و نان سفره مردم و مسافران با آرامش و اطمینان تأمین خواهد شد.

برچسب ها: تامین آرد ، غله مازندران
خبرهای مرتبط
علت شلوغی اخیر صف‌های نانوایی در مازندران چیست؟
ایجاد سامانه جانمایی نانوایی‌های مازندران
افزایش نظارت بر نانوایی‌های مازندران در تعطیلات پیش رو 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده‌باش غله مازندران؛ تدابیر فوری برای تأمین آرد و نان در تعطیلات پیش رو
آخرین اخبار
آماده‌باش غله مازندران؛ تدابیر فوری برای تأمین آرد و نان در تعطیلات پیش رو
حضور ۴ مازندرانی در اردوی تیم ملی اسکی صحرانوردی
اقدام به موقع پلیس فتا قائمشهر و ناکامی کلاهبردار اینترنتی
آزاد سازی ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در نور
برتری طوس ساری در شهرآورد لیگ ۳ فوتبال و تداوم پیروزی‌های کاسپین و شهرداری قائمشهر+ فیلم
اعمال محدودیت‌های ترافیکی ۵ روزه در جاده‌های شمال
انباشت نخاله بلای جان ساکنین مسکن مهر امید بابل + فیلم
پرهیز از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی
عرضه برنج وارداتی در گلوگاه با قیمت مصوب
احتمال سیلاب در مازندران؛ فعالیت‌های گردشگری متوقف شود