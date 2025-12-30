سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تدابیر فوری برای تأمین آرد و نان در تعطیلات پیش رو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به همراهی و دغدغه ویژه استاندار مازندران در زمینه تأمین نان مورد نیاز مردم و مسافران، گفت: استاندار محترم مازندران با پیگیری مستمر و حمایت از هماهنگی بین دستگاهها، بر اهمیت تداوم عرضه و جلوگیری از کمبود در ایام تعطیلات تأکید ویژه دارند و این امر انگیزه مضاعفی برای مسئولان استان ایجاد کرده است.
او در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین گندم، آرد و نان، افزود: تامین نان تعطیلیبردار نیست و مدیران و کارشناسان اداره کل غله در ایام تعطیل پای کار خواهند بود. در صورت نیاز، گندم بیشتری در اختیار کارخانجات تولید آرد قرار میگیرد و پیگیریهای لازم برای تخصیص آرد مازاد به صورت فوقالعاده نیز انجام خواهد شد تا در این ایام به نانوایان استان اختصاص یابد.
سید محمد جعفری گفت: کارخانجات تولید آرد نیز بدون توقف فعالیت خود را ادامه میدهند و میزان تولید و ذخیره آرد افزایش خواهد یافت تا هیچ مشکلی در استان ایجاد نشود.
او با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه توزیع آرد، افزود: توزیع آرد در سطح استان بهصورت هدفمند و با اولویت شهرستانهای پرتردد و مسافرپذیر انجام شود. شرکتهای پیمانکار حمل مکلف هستند آرد مورد نیاز را بدون وقفه و در کوتاهترین زمان به شهرستانها منتقل کنند و تمامی انبارهای آرد استان باید در اسرع وقت تکمیل شود. در این زمینه هیچگونه محدودیتی برای تأمین آرد وجود ندارد و کارگروههای آرد و نان شهرستانها نیز با مدیریت ساعات فعالیت نانوایان، از هرگونه ازدحام و تشکیل صف در نانواییها جلوگیری نمایند.
جعفری با تأکید بر لزوم تشدید نظارتها در ایام تعطیلات، گفت: کارگروههای آرد و نان شهرستانها با رصد دقیق فعالیت نانوایان و شرکتهای حمل و توزیع، شرایط تأمین پایدار را بهگونهای مدیریت کنند که مردم و مسافران با هیچگونه کمبودی مواجه نشوند.
او افزود: با اجرای این اقدامات هماهنگ و برنامهریزیشده، استان مازندران در ایام تعطیلات پیشرو از نظر تأمین گندم، آرد و نان در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و نان سفره مردم و مسافران با آرامش و اطمینان تأمین خواهد شد.